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Разработчики Avatar: Frontiers of Pandora наняли специалиста по монетизации
Ubisoft... Ясно, в игре будет куча доната...
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Революционный подход к играм в открытом мире продемонстрирует Ubisoft с ее Avatar: Frontiers of Pandora. Крупнейшая игра от Ubisoft и Massive Entertainment, несомненно, станет большим событием для игровой индустрии, когда она выйдет в релиз, однако сейчас про игру мало что известно, все что нам дали, это краткий трейлер. А вот свежие слухи, хуже, чем сам трейлер, ведь, по слухам, разработчики наняли специалиста по монетизации. Ага, специалисты будут по полочкам разбирать потребности игроков, и искать лучшую "схему" для монетизации проекта: кейсы? А может боевой пропуск? Косметика в магазине? Платные герои? DLC? Карты?

Недавно Ubisoft разместила объявление о поиске специалиста по монетизации, из вакансии ясно, что отобранный кандидат отправится на обучение в компанию Massive Entertainment, а после будет работать и искать подход к игрокам в плане доната. В новой компании специалист будет работать вместе с дизайнерами игровой экономики, ему предстоит разрабатывать стратегию монетизации проекта, помогать создавать функционал, магазин, мерч и так далее, а также ему предстоит работать с командой UX, чтобы убедиться, что все было интегрировано максимально добротно. Так что, да, новейшая крупная игра от Ubisoft будет наполнена донатом, да еще и персонализированным.

Тем временем на Reddit уже появились утечки, автор по имени Eht Hctins поделился впечатлениями после игры и рассказал про механики проекта. Важно отметить, что ранее человек особо не принимал участие в сливах, так что, это может быть выдумкой: в целом впечатления автора положительные, ему понравилась механика стрельбы, также в проекте можно будет приручить любое животное. Новые разработчики переосмыслили открытый мир, похоже, положен конец бесконечным аванпостам и зачисткам однообразных точек. Вместо того чтобы делать как раньше, разработчики будут делать общую область, где находится задание, игрокам придется самостоятельно искать цель и после выполнять ее, естественно имеют место различные подсказки в зоне. Карта по информации автора, будет меняться, а игрок будет влиять на ее изменения. Динамическая погода и время суток также будут влиять на карту, например при шторме невозможно будет летать на маунтах.

Что ж, с такого слива становится ясно, что Ubisoft отошла от своей стандартной тактики для разработки открытого мира. Изучать карту станет интереснее, сам мир будет живее, динамичнее, и крупнее. Квесты по всей видимости будут генерироваться рандомно, как и подсказки к ним и общие зоны. С монетизацией, конечно, полная беда: пока что, по таким новостям ожидается и магазин, и боевой пропуск, и валюты, и все что только можно добавить в игру. Надеемся, будущий специалист пояснит разработчикам, что доить игроков — плохо, и разработает действительно привлекательную систему.

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Avatar: Frontiers of Pandora выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5 в 2023-2024 году.

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#ubisoft #avatar: frontiers of pandora
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