Его заявления расходятся с мнением Тома Хендерсона.

GamesIndustry.biz пригласила надежного аналитика Пирса Хардинга-Роллса, чтобы тот дал интервью изданию, и рассказал, как он видит будущее в индустрии. Директор по исследованиям из Ampere Analysis поделился своим мнением по поводу сделки с Microsoft и Activision, по его мнению она завершится в текущем году, и вероятно, успешно, но с уступками от американского техногиганта. Подробно об этом событии я описал тут.

Также аналитик помечтал про новую эру для любителей консолей Nintendo, по его мнению анонс точно не состоится в текущем году. Он спрогнозировал, что анонс новейшей консоли состоится не раньше 2024 года. Аналитик также ожидает, что будущая легенда The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, которая выйдет 12 мая текущего года, сильно поможет продажам нынешней консоли и станет успешной игрой компании.

Многие фанаты догадывались, что Nintendo немного продвинулась в разработке преемника Nintendo Switch, даже инсайдеры делились мнением, что будет какая-нибудь Pro версия. Однако сейчас, становится ясно, что компания решилась на более сильный технологический прорыв, и он будет совершен в 2024 году.

Ранее Джон Линнеман из Digital Foundry сказал, что у компании действительно были планы по релизу Pro версии консоли Switch, или так называемая mid-gen консоль. Однако проект был успешно отменен, другие инсайдеры также сходятся в таком мнении, были слухи, что компания боится провала такой, улучшенной консоли и сразу решилась на разработку новой. Как бы там ни было, крупных доказательств никто из инсайдеров предоставить не смог, да и это уже не нужно.

Я также хотел бы отметить заявления надежного инсайдера Тома Хендерсона, который в начале года на своем сайте расписал будущие события в нашей с вами, любимой индустрии. По его мнению в 2023 году состоится анонс GTA VI, а сам релиз запланирован на 2024-2025 год. Также Хендерсон считает, что Sony занимается обновленной версией консоли, а Microsoft готовит к запуску Project Keystone. И самое главное — новая Nintendo Switch выйдет в текущем году, дату он конечно не назвал, но если совместить заявления Тома и Пирса, то можно предположить, что анонс состоится в конце текущего года. Подробно про заявления Хендерсона здесь.