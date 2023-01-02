А в случае релиза новой Switch, 10-летняя сделка с Microsoft обретает смысл.

реклама

Самоуверенный Том Хендерсон, тот который популярный и безошибочный инсайдер анонсировал кучу новинок на следующий год, включая GTA VI, Switch 2 и обновленную PlayStation 5. Надежный инсайдер заявил, что 2023 год станет благоприятным для большинства компаний и их анонсов, благодаря чему, мы увидим такой, маленький прорыв в индустрии, и даже от Microsoft, причем двойной.

Том сделал пять анонсов, и начнем наверное с самого простого, и такого, чем удивить сложнее. Project Keystone - кодовое название новой приставки от Xbox, которая использует только технологии облачного гейминга, публично инсайдер заявлял про такое устройство еще в прошлом году, однако устройство было решено отложить из-за более высоких затрат, чем ожидалось вначале. Согласно информации от Хендерсона, в 2023 году ситуация стабилизируется, и презентация нового прорывного устройства от Microsoft будет не такой затратной, особенно после закрытия Google Stadia. Затраты были понижены, баланс повышен, а окно для анонса увеличено. Релиз как ожидает Том, состоится в 2024 году.

Также Том Хендерсон ожидает анонса от японской Sony, в 2023 году нам покажут обновленную PlayStation 5 со сменным дисковым проигрывателем, по его информации, новая версия консоли окажется на полках магазинов уже в сентябре следующего года, а стоимость текущих моделей станет меньше, из-за снижения затрат на производство.

В следующем году, по мнению инсайдера, завершится многомиллиардная сделка между Microsoft и Activision Blizzard, и вообще, он не знает, будет успешным приобретение, или нет. Хендерсон убежден, что сделка может столкнуться с новыми юридическими проблемами, включая судебные иски, но следующий год разрешит споры компаний по шутеру Call of Duty. Мы узнаем, смогла ли американская компания по итогу убедить регуляторов, а также победить FTC в суде (вероятно, в высших инстанциях, поскольку в последние недели все к этому идет). Отмечу, что обе компании готовы к суду и уже подготовили много аргументаций "почему сделка справедлива, а FTC - нет", были представлены 30-страничные документы с множеством полезной информации для судов.

Наконец следующий год станет идеальным для запуска новой Nintendo Switch, Хендерсон уверен, это обязательно произойдет, и речи об отмене не идет. Отмечу, что Pro версии Switch не будет, ее решили отменить в пользу запуска второй модели, которая будет мощнее, дороже, и сможет конкурировать с самыми современными консолями PlayStation и Xbox. Вероятно, релиз состоится после успешного приобретения Activision, поскольку сейчас компания получила 10-обязательство от Microsoft по выпуску Call of Duty на Switch. Возможно, это профессиональный ход от обеих компаний, таким образом и фанатов Nintendo обрадуют, и рекламу новой модели сделают, и помогут завершить сделку с Activision, и конечно, улучшат репутацию на рынке. Как я и говорил — все это, профессиональная игра, которая принесет пользу обеим компаниям, и конечно, самим потребителям. Call of Duty попадет в Game Pass, и на Switch.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Также в анонсах от Тома есть и GTA VI - инсайдер уверен в том, что проект будет анонсирован в следующем году, а релиз состоится в 2024 либо 2025 году, и склоняется Хендерсон ко второй дате, поскольку обычно, разработчики держат игру в разработке два года после анонса. Подробно про анонс GTA VI я написал здесь.