Качественные проекты станут редкостью для нас.

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AAA-игры это масштабные проекты, которые обязаны держать планку качества, поставленную другой качественной игрой: реалистичная графика, хорошая оптимизация (не всегда), сюжет, функционал и многое другое. Как правило, AAA-проекты нацелены на самые новые платформы, которые только доступны на рынке, сейчас это PlayStation 5 и Xbox Series, соответственно, найти хоть один ААА-проект, который не поддерживает волну некстгена, невозможно. PlayStation 5 была выпущена в 2020 году, а как известно, масштабные проекты требуют много времени на разработку (к масштабным проектам не относится конвейер Call of Duty, если что). Как считает Шрайер, новые ААА-проекты, которые находятся на ранней стадии разработки, будут нацелены на эру PlayStation 6. В особенности это касается например легендарной ролевой игры The Elder Scrolls VI, вероятно, она будет нацелена именно на уровень PlayStation 6... Что же за графика там будет?!

PlayStation 6 еще не выпущена, более того, еще даже нет официального заявления и анонса, компании Sony понадобится еще как минимум несколько лет, для того, чтобы разработать новую консоль. Однако по словам Шрайера, все крупные ААА-проекты, создание которых началось бы сегодня, будут ориентированы на PlayStation 6 (скорее всего).

Забавный факт: циклы производства видеоигр стали настолько длинными, что если бы крупнобюджетная игровая студия начала работу над новым проектом сегодня, он, скорее всего, был бы предназначен для PlayStation 6 - Шрайер в Twitter;

Кроме того, Шрайер считает, что некоторые крупные игры вовсе обойдут нынешние консоли, это касается, например Elder Scrolls. Их разработка будет настолько долгой, что проект вовсе не будет доступен для старых консолей. Любой крупный проект, сейчас ориентируется на некстген, так будет и с например долгожданной GTA VI, которая выйдет в 2024-2025 году по мнению Тома Хендерсона. Данная игра, вероятно, пропустит поколение.

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Подписчики отреагировали на такое заявление нормально, и в целом, они согласны с мнением Джейсона. Некоторые считают, что все таки The Elder Scrolls VI успеет заскочить на нынешние консоли, в последний вагон так сказать. Многие считают, что Elder Scrolls будет доступна на PlayStation 5 и PlayStation 6. По мнению сообщества, такая же участь ждет и крупные проекты по типу Fallout 5 и Half-Life 3 - они пропустят несколько поколений консолей. Вот так вот, теперь качественные игры будут редкостью для нас.