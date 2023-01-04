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Игровые компании обходят закон Калифорнии публикуя огромный диапазон по зарплатам
Руководства компаний не хотят раскрывать истинную заработную плату.
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В прошлом году был принят "золотой" закон для простых работяг: в Калифорнии теперь обязательно издателям видеоигр публиковать информацию о зарплате в объявлениях о поиске новых сотрудников, это сделано, чтобы повысить прозрачность рынка при найме работяг. И вот, настал момент, когда закон вступил в силу, Новый Год не для всех радостный праздник. Некоторые издатели теперь действительно стали честно публиковать зарплату, а вот известные нам Electronic Arts, или например Activision, нашли новый метод обойти закон без последствий. Теперь, руководства просто выставляют огромный диапазон для зарплат, допустим, от 100 тысяч долларов до 250 тысяч, и последнее, получить, почти невозможно, хотя юридически вполне. Конкретные зарплаты, конечно же, раскрывать не стали, все зависит от "профессионализма".

Первой такой компанией стала Activision Blizzard из Санта-Моники, и вы знаете, руководство данной компании совершенно не удивляет, ибо после массы скандалов связанных с этой компанией, уже давно известно, что Activision нацелена лишь на деньги и их экономию для премий руководству. Шрайер из Bloomberg поделился двумя объявлениями, в них довольно специфические требования, и вот зарплата:

  1. от 134 тысяч до 247 тысяч;
  2. От 80 тысяч до 149 тысяч;

Такую возможность нашла Activision, а вот пользуются ею и другие крупные компании, которые располагаются в Калифорнии и попадают под действие нового закона, и они делают все возможное, чтобы скрыть заработную плату новых сотрудников. По словам Шрайера, Riot Games довольно щедро платит сотрудникам, однако она также выбирает "огромные" диапазоны для определенных должностей, как правило, они требуют конкретных для определенного случая навыков. Может быть, они не хотят делиться своим ценником с другими компаниями?

Аналогичная история произошла и с Electronic Arts, которая располагается в Редвуд-Сити, и вот здесь ситуация несколько иная: в этот раз объявления связаны с руководящими должностями, по идее, тут то зарплата должна быть огромной, но, в отличие от других компаний все почти также:

  1. от 129 тысяч до 204 тысяч;
  2. от 157 тысяч до 245 тысяч;

Вот так вот, опыт теперь решает в компаниях, которые расположились в Калифорнии: чисто теоретически, у одних и тех же специалистов зарплата может отличаться на сотню тысяч долларов в год, допустим, один старший разработчик получает 145 тысяч, а второй может получать и все 245 тысяч с теми же задачами.

Один из наиболее удивительных примеров сегодня: компания Netflix в поиске директора, и новая вакансия ставит в маленький ступор. Дело в том, что один кандидат может получить всего 150 тысяч долларов, тогда как, другой, более опытный, все 500 тысяч... Такой разрыв, определенно, слишком велик для такой должности. Опять же, тут сильно играет опыт будущего сотрудника, однако понять среднюю стоимость среднего специалиста в этой области с такими диапазонами просто невозможно. Так сколько обычно платят игровым директорам? 150 тысяч? Может быть, 250 тысяч? А может все 500?

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Именно для того, чтобы облегчить поиск работы и оценивания себя по средней заработной плате и был принят закон в Калифорнии, однако как видите, особо решить проблему с оценкой своей зарплаты он не помог, а кого-то, может быть, даже расстроил, после того, как он узнал, что мог получать в разы больше денежных средств выполняя ту же работу. Такой диапазон дает больше возможностей компании, при определении с зарплатой будущего сотрудника, это также дает возможности для манипуляции, и для уговоров, однако и портит рынок труда своей неоднозначностью. Чтобы решить проблему, придется, переделать закон и что-то изменить в диапазонах, иначе, смысла от закона — нет.

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#electronic arts #activision #калифорния #зарплаты #игровые компании
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