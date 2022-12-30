Таксист с парочкой бизнесов по варке метамфетамина, а что, звучит неплохо.

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Игроки GTA Online обожают реализм, гринд, и деньги. С такой задачей вполне может справиться roleplay сервер, однако игроки не хотят уходить с официальной игры Rockstar. Как оказалось, игрокам не нужны новые ограбления, предприятия по варке мета и кислоты, и даже не нужны мощные автомобили по типу опрессора, люди желают сделать своего персонажа таксистом, и развозить людей... Серьезно, полчаса назад вы варили мет и убили пару-тройку десятков людей, и уже развозите людей на такси.

При выходе обновления под Рождество в новостной ленте от Rockstar промелькнула информация про новую легальную работу в GTA Online - такси. Журналист TezFunz2 поделился цитатой из новостной ленты Rockstar в Reddit, и узнал мнение игроков о таком нововведении.

Люди были просто в восторге. От возможности легально зарабатывать деньги и развозить NPC по улицам зимнего Лос-Сантоса людям даже стало плохо в прямом смысле этого слова, игроки как минимум с Reddit готовы тратить десятки часов на это занятие, оно будет куда интереснее нового гринд-предприятия или ограбления, которое забудут уже через пару дней.

Выполнение нескольких заданий позволит увеличить выплаты, с каждой успешной перевозкой без аварии или убийств вы будете получать все больше денежных средств. Вам всего необходимо забрать клиента с одного места, и доставить его в другую точку без повреждений. В открытой сессии, особенно на ПК это станет действительно сложным челленджом, который определенно будет иметь место на YouTube в первые дни, опрессоводы 100% будут мешать честным игрокам вести легальный бизнес на просторах Лос-Сантоса.

Похоже, что Downtown Cab Co. это первые шаги по развитию, этакого Roleplay режима в онлайне для GTA. Если так пойдет дальше, то мы сможем развивать не только преступника, но и вполне законопослушного гражданина, а еще больше легальных работ может появиться в GTA VI и ее онлайне. Идей — море, от работы полицейского или пожарного, до работы наемником в Merryweather либо армии, главное, не принимать методы Roleplay серверов с их гринд механиками, когда ты работаешь днями перенося ящики из точки а в точку б.

О, наконец-то я могу быть нормальным парнем с нормальной работой — комментатор на Reddit;

Хотя, в GTA Online еще имеется несколько легальных работ, например ночной клуб (хотя и отчасти, ведь там есть склады по сбыту мета, груза, оружия), автомастерская, но и там имеется кабинет, где вы планируете нападения и ограбления с новыми персонажами из автоклуба ЛС. Зал игровых автоматов точно также полулегальный бизнес, ибо в нем вы планируете масштабное ограбление крупного казино в городе. А вот работа такси, это полностью легальная работа, на которую устроится довольно просто, необходимо лишь купить легендарный автомобиль Vapid Taxi в интернете.

GTA Online уже существует более десяти лет, и я думаю, за это время и игроки, и внутриигровые персонажи уже устали от криминальной жизни, мира смерти и опасностей. На русскоязычном ютубе уже был эксперимент, как прожить жизнь законопослушного гражданина в Лос-Сантосе, и как таковых заработков не было, а сейчас, будет, и это - определенно интересная активность, которой не хватало эти годы. Даже если заработок будет меньше чем на той же автомастерской, это все равно интересно и привлекает игроков за счет своего отличия от большинства контента в игре. Тем более если вы играли в RP, вам будет еще легче.

Само задание с такси появится в следующем году, но до релиза следующего крупного дополнения, так считает датамайнер. Vapid Taxi уже можно открыть достигнув 25 уровня спонсорства в Arena War, автомобиль стоит 650 тысяч долларов, но за выполнение 10 заданий от таксопарка (после релиза) автомобиль обойдется в 487 тысяч игровой валюты.

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