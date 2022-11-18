Студия продолжает публиковать короткие ролики для ознакомления с игрой, до релиза нас ожидают еще пять геймплейных роликов.

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Разработчики Need for Speed: Unbound опубликовали новый геймплейный ролик, уже по традиции, это происходит каждую неделю, и так будет продолжаться вплоть до официального релиза в декабре. Сегодня разработчики вновь показали активную погоню с полицией, хотя основная цель создателей была несколько иная — показать, что проходит коллаборация между игрой и французским репером SCH. Ролик нацелен на привлечение новых пользователей к игре.

В рекламном ролике вначале идет внутриигровая погоня полиции с игроком на Mercedes-Benz, после начинается вставка записанная в реальном мире, где в конце поучаствовал сам рэпер SCH.

Однако спешу вас обрадовать, сегодня создатели гоночной игры опубликовали второй ролик, уже посвященный кастомному автомобилю, нам показали модифицированный A$AP Rocky’s Custom Mercedes 190 E. Также имеются вставки из реального мира, где нам показали репера и модифицированную тачку. Как такового геймплея в этот раз нам не показали, если не считать 20 секунд в первом ролике, где видно активную погоню днем в промышленной зоне.

Следующий геймплейный ролик по идее будет опубликован на следующей неделе, где нам могут показать как геймплей самой игры, так и ограничится какой-нибудь рекламой, типа как сегодня. Вот, что нам известно об Need for Speed: Unbound на данный момент:

Мультяшный визуальный стиль персонажей и эффектов, вперемешку с реалистичной графикой города и автомобилей;

Погони с полицией станут более реалистичными, у каждого полицейского будет свой класс из десятка доступных;

На релизе будет присутствовать более 140 автомобилей разных марок;

Город будет наполнен декорациями, трафиком и пешеходами;

Редактор персонажа со множеством различных настроек, начиная от цвета волос, и заканчивая шириной рта;

Более 10 тысяч уникальных тюнинг-деталей для настройки автомобиля;

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Релиз запланирован на 2 декабря.