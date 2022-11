Шутер продолжает медленно обрастать контентом.

Тактический шутер Ready or Not разрабатывается малой командой разработчиков, за меньше чем год, разработчики успели добавить около пяти новых локаций, десяток вооружения и разработать нормальный инструментарий для успешного моддинга. Назвать развитие шутера быстрым, и сказать, что официальных обновлений с контентом хватает - я не могу, однако развитие продолжается, и сегодня создатели поведали нам про новую локацию The Curse of Los Suenos, разработка которой ведется уже на протяжении нескольких месяцев, карту можно будет опробовать совсем скоро, разработчики отметили, что локация будет сразу готова к нормальной игре, с текстурами и без ошибок (ранее создатели давали пользователям возможность тестировать локации без текстур, и мебели).

История предприятия:





Почтовая служба Лос-Суэноса или сокращено LSPS долгое время обеспечивала весь город удовлетворяя потребности растущего населения, и обеспечивая быструю международную доставку. Как и большинство остальных государственных предприятий города, LSPS погрязла в коррупции и массовой преступности, это стало идеальным местом для грабежа. Было начато официальное расследование по факту исчезновения почти 10% всех посылок, и вы станете именно тем спецом, который раскроет тайну исчезновения грузов в городе.

Все сотрудники были уволены, а для предотвращения краж и закрытия здания были введены новые процедуры приема на работу и обработки посылок. В связи с широким освещением в СМИ и большим недоверием со стороны общественности был нанят сотрудник федерального правительства.

Спустя годы сеть предприятия разрослась до невиданных масштабов, и стала крупнейшим операционным центром в Лос-Суэносе. К сожалению, никакие правила, дополнительные наблюдатели и проверки не помогают побороть кражи. В наше время (когда вы играете в игру), полиция начинает подозревать, что предприятие незаконно импортирует оружие из горячих точек по всему миру для местной банды Лос Локос. Детективы были направлены на объект, чтобы опросить подозреваемых сотрудников, и в итоге вошли в помещение, где проходила сделка. Завязывается перестрелка, и на место происшествия вызывают спецназ (начало операции, в которой вы принимаете участие).

Фишки локации:





Так как локация стала неким центром торговли оружием в городе, изучая локацию можно найти самые разные стволы в различных уголках карты: от самозарядной G19 Compact, до винтовки АК и G21SF, и другие модели. О таком разнообразии оружия мечтает любая банда города, немудрено, что главари банд попытались наладить поставки к себе в банду, да так, чтобы этого не видели официальные представители компании и власти.

Необходимо быть осторожным во время проведения операции, громоздкое оборудование, кучи коробок, и другие препятствия идеальное укрытие для преступных группировок. Учитывая их новейшее вооружение, один выстрел может положить весь ваш отряд в случае неосторожного передвижения по центру.

Будьте внимательны к коррумпированному персоналу, за годы работы сотрудники хорошо изучили здание, знают все его секреты, и умеют прятать оружие, даже большую винтовку или компактный пистолет-пулемет, станете спиной к ним, они тут же воспользуются шансом и убьют весь ваш отряд.

Многочисленные входы и выходы находятся за каждым углом, у подозреваемых есть преимущество и возможность убежать до окончания операции спецназа. Придется выдавать одному из операторов задачу в виде контроля выходов, иначе операция будет провалена. В онлайне это создает новые тактические маневры, придется разделиться, и одной группе заняться поиском противников, а второй наблюдать за контрольными точками.

Протестировать локацию и другие нововведения можно загрузив ограниченную бета-версию, для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте.