Республиканцы выиграли, но не полностью.

реклама

В Соединенных Штатах Америки проходят промежуточные выборы в Сенат и Палату Представителей, республиканцы были довольно популярным выбором у жителей США, однако демократы все еще могут удержать контроль над Сенатом, а вот остальные места, скорее перейдут к республиканцам, чем к демократам.

На данный момент обе партии сохраняют по 48 мест в Сенате, демократы хорошо укрепились на западе страны в Калифорнии, Колорадо. Также "синие" лидируют в Аризоне и Джорджии, в случае успешной победы в данных регионах, демократы смогут получить большинство в Сенате в виде 50 мест и удержать контроль над частью правительства. Аналитики удивлены тем, что "синие" смогли одержать уверенную победу в регионах Пенсильвания и Нью-Гэмпшир, именно такой поворот событий, все еще оставляет шансы демократам на победу в выборах.

Одержать победу в Палате Представителей демократы также все еще могут, однако шансы на такое развитие событий еще меньше. На данный момент республиканцы обеспечили победу в 207 округах, тогда как демократы только в 184 (за последние часы они потеряли 5 голосов, отдав их красным). Отрывы довольно маленькие, однако этим и славятся выборы в США, за ними наблюдать очень интересно, интереснее чем в футболе.

В выборах губернаторов также демократы выступили лучше, чем ожидали аналитики, сумев победить в 22 штатах, республиканцы одержали победу в 24 штатах.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Кстати, друзей Трампа победивших на этих выборах не так уж много, и президентом от республиканской партии может стать человек, который продолжит военную политику демократов и продолжит поставлять оружие Украине. Если республиканцы получат контроль над Конгрессом, это даст им возможность блокировать решения демократов, в том числе по поддержке Украины, передаче оружия и так далее. В администрации президента США заявляют, что обе партии собираются поддерживать Украину, однако Трамп так не считает.