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Уже ставший легендарным благодаря СМИ памятник Екатерине Второй в Одессе хотят снести. Сегодня прошло голосование, у народа спросили, как поступить с памятником — результат довольно ожидаемый.
Большинство жителей города проголосовали за демонтаж памятника Екатерины, об этом заявил мэр города Геннадий Труханов на своей официальной страничке в Facebook. Голосование проводили с помощью онлайн-платформы «Социально активный гражданин», там каждый Одессит может принимать ключевые решения по городской застройке, необходимо лишь войти через систему BankID либо ЕЦП.
Также мэр заявил, что без проблем не обошлось. Некие "провокаторы" попытались дестабилизировать ситуацию в городе, однако попытки не увенчались успехом. Кто именно "провокатор" мэр не сообщил, но можно предположить, о чем он имеет в виду, это несложно.
Следующий шаг — голосование городского совета по этому вопросу, мэр уже обратился в комиссию городского совета и подготовил необходимые документы для голосования. Также Труханов заверил жителей города, что выступит за демонтаж памятника на голосовании. Мэр считает, что "точку" в этом вопросе поставят уже совсем скоро, через несколько недель про памятник даже не будут вспоминать.