Данный памятник уже стал легендарным в СМИ.

реклама

Уже ставший легендарным благодаря СМИ памятник Екатерине Второй в Одессе хотят снести. Сегодня прошло голосование, у народа спросили, как поступить с памятником — результат довольно ожидаемый.

Большинство жителей города проголосовали за демонтаж памятника Екатерины, об этом заявил мэр города Геннадий Труханов на своей официальной страничке в Facebook. Голосование проводили с помощью онлайн-платформы «Социально активный гражданин», там каждый Одессит может принимать ключевые решения по городской застройке, необходимо лишь войти через систему BankID либо ЕЦП.

Также мэр заявил, что без проблем не обошлось. Некие "провокаторы" попытались дестабилизировать ситуацию в городе, однако попытки не увенчались успехом. Кто именно "провокатор" мэр не сообщил, но можно предположить, о чем он имеет в виду, это несложно.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Следующий шаг — голосование городского совета по этому вопросу, мэр уже обратился в комиссию городского совета и подготовил необходимые документы для голосования. Также Труханов заверил жителей города, что выступит за демонтаж памятника на голосовании. Мэр считает, что "точку" в этом вопросе поставят уже совсем скоро, через несколько недель про памятник даже не будут вспоминать.