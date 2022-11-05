Мировая война откладывается на десяток лет.

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РИА Новости сообщает, об оценках Пентагона по поводу возможного вторжения Китая на Тайвань в этом году. Заместитель министра обороны США считает, что шансы на полномасштабное вторжение маловероятны, и скорее всего в ближайшие годы все будет спокойно, максимум — показательные учения, угрозы, или другие слова, но больше слов и показа силы, действий не ожидается. Вероятность вторжения сегодня, мизерная, беспокоится не о чем, считает Каль.

Скорее всего, Китай будет бороться экономически и давить на остров всевозможными, мирными методами. Китайское правительство постарается установить новые нормы вокруг острова, возможно ограничив движение кораблей по проливу и что-то типа такого.

Китайское правительство в свою очередь недовольно, тем, что США вмешиваются во внутренние дела страны, и красный дракон продолжит наращивать военные силы на случай масштабной войны с Тайванем и возможно, США. Также Китай продолжает выступать против независимости Тайваня.

Остров Тайвань может воссоединиться с Китаем спустя как пять лет, так и все десять или двадцать, дипломат Китая считает, что это обязательно когда-нибудь произойдет.

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Ну а мы, простые люди можем выдохнуть, на данный момент мировой войны не предвидится, ну хотя, опасность остается в Иране и в Косово, но это хотя бы не мировая держава, которая входит в десяток самых сильных держав, да еще и с ядерным оружием.