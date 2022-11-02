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Причиной волны блокировок в Modern Warfare 2 может быть RGB-подсветка
Кто бы мог подумать, что обычная подсветка может так помешать игре.
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Полу-революционный шутер Call of Duty: Modern Warfare 2 подвергнулся критике из-за плохой технической части, игроки столкнулись с кучей различных ошибок: вылеты, лаги, черный экран и пропадающие текстуры, другая часть пользователей в целом не смогла зайти и поиграть в игру из-за необоснованной мгновенной блокировки аккаунта. Сюжетная кампания требует постоянного подключения к сети, так что сыграть в миссии с искусственным интеллектом тоже не получится. Так вот, сегодня фанаты нашли возможную причину такой массированной блокировки от новейшего античита Ricochet - подсветка RGB и программы ее настройки. Уже во время бета-тестирования такая проблема появилась, и до сих пор не решена, а аккаунты блокируются на всю жизнь кстати.

Поддержка Activision не особо хочет общаться с заблокированными пользователями, однако некоторые игроки все же сумели получить официальный ответ от сотрудников, и он звучит вот так:

"Ваша учетная запись была навсегда заблокирована за использование несанкционированного программного обеспечения и манипулирование игровыми данными". - Activision Support.

На портале Insider Gaming появились предположения, что причиной блокировки может быть использование программного обеспечения для работы и настройки RGB-подсветки. Такие предположения появились не случайно, ведь такая проблема была в другом "топовом" шутере Battlefield 2042 от Electronic Arts - игроки также получали блокировку просто так, как оказалось проблемы возникали из-за ПО для RGB.

На официальном сайте поддержки Activision можно попытать удачу и подать заявку на разблокировку аккаунта в Modern Warfare 2, однако большинство пользователей вовсе не получают ответ, либо отвечает бот стандартными фразами. Чтобы не попасть в ряды забаненных, портал рекомендует удалить некоторые приложения:

  1. Logitech G Hub
  2. iCUE
  3. Afterburner
  4. Razer Synapse 3
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Вообще рекомендуется удалить любую программу, которая связана с RGB-подсветкой, ну это так, для защиты своего аккаунта, пока официальные лица компании Activision не скажут, что проблема решена с концами и можно без проблем заходить в игру.

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#rgb #modern warfare 2
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