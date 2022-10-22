Кто бы сомневался, что это произойдет на релизе, ведь с момента бета-тестирования прошло всего месяц.





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Богатые фанаты, которые предварительно заказали проект Modern Warfare 2 уже могут загрузить и поиграть в сюжетную кампанию, однако без проблем не запускалась не одна современная "колда", причем проблемы схожи с теми, которые наблюдались во время открытого бета-тестирования: вылеты и лаги. Вот незадача, ждал игру несколько месяцев, а тут на тебе — вылет на рабочий стол без возможности быстро все поправить.

Очень много тем создается на форуме игры в Steam, кто-то жалуется на плохую графику, кто-то на вылеты на рабочий стол, у других имеются лаги и зависания во время игры, а у кого-то просто черный экран во время загрузки: в общем проблем много, они все разные, и решения у каждой проблемы тоже разное. У некоторых проблемы начались после прохождения определенной миссии.

Однако не одними техническими проблемами отделались разработчики шутера, некоторые игроки также жалуются на "ужасный" искусственный интеллект, который стал только хуже по сравнению с прошлыми играми компании. А вот цены идут только вверх, невозможно даже банально экономить через турецкий регион, ведь цены там еще выше нежели у нас.

Несмотря на все проблемы и жалобы на форуме, дела у игры идут в целом хорошо. 86 тысяч игроков за день, учитывая, что это еще не официальный релиз — отличный показатель. После релиза 28 октября число увеличится как минимум в два раза, скорее всего. Приобрести Modern Warfare 2 можно в регионах без санкций, например в Казахстане за 3500 рублей, в Украине за 3900 рублей, или в Турции за 3600 рублей. А вот краткая подборка комментариев от пользователей на форуме (с переводом):

Я играю на максимальных настройках, и текстуры и прочее выглядят такими убогими, особенно в стелс/снайперских миссиях. Не ненавижу, но MW и ремейк COD4 выглядят гораздо лучше - SeeLions.

Я заметил то же самое, особенно в снайперской миссии. Некоторые текстуры выглядят так, будто они 2000-2005 годов - ExplosiveBolts.

Также некоторые игроки не смогли получить и добиться разблокировки аккаунта после массовой волны блокировок на открытом тестировании, поддержка ведь никогда не ошибается.

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В скором времени я расскажу о своих впечатлениях от сюжетной кампании Modern Warfare 2 и технической составляющей. А вот обзор на открытое бета-тестирование, где тоже хватало проблем, но они перекрывались интересным, в меру революционным геймплеем: