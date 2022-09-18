Воздушные бои преобразятся, а танкистам придется бояться внезапного удара с дронов.

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В War Thunder наступила эпоха дронов, масштабное обновление с новым функционалом добралось до основных серверов, включая новые премиумные единицы техники и локации.

Впервые в игре появилась техника из Турции — вертолет T129 ATAK. Также было добавлено более 40 моделей различных ударных и разведывательных вертолетов, включая легендарные Су-25. Опробовать данную технику можно на новейших локациях "Золотой залив" и "Прадеш". Первая локация представляет собой карту, разработанную специально под морские и воздушные битвы, разработчики вдохновлялись легендарным заливом с мостом в Сан-Франциско. "Прадеш" переносит вас на границу между Индией и Пакистаном, здесь расположились величайшие Гималаи, и крупные длинные холмы, плавно перетекающие в горы. На локации "Прадеш" сражаются танки и авиации, а также совершенно новый тип техники — Дроны.

Собственно самая главная часть всего апдейта — Дроны, их всего три:

MQ-1(США)

Wing Loong 1 (Китай)

«Орион» (Россия)

Турецкий легендарный БПЛА Bayraktar будет введен позже. Остальные страны, которые остались без уникального дрона, могут использовать модель из США.

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Отмечу новые визуальные эффекты, взрывы бронетехники и кораблей были обновлены. Каждый взрыв теперь будет уникален, благодаря новым анимациям, которые меняются каждый раз в случайном порядке. Также появятся эффекты от попадания снаряда в броню, вы сможете увидеть дым в месте попадания, а также маленькое пламя при успешном пробитии. К слову, теперь баки горят более реалистично и эффектно, прямо как в голливудских фильмах.