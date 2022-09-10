Отзывы в Steam мягко говоря ужасны.

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Разработчики, несомненно, смотрят на отзывы игроков, но в случае 2K Games и ПК-версией NBA 2k23 лучше от такого занятия отказаться. Создатели конечно же знали, что покупатели тайтла на ПК будут недовольны отсутствием некстген функций, и все равно пошли на этот шаг. Ожидаемо, игра получила очень низкие отзывы в магазине Steam.

Кстати, ситуация максимально нестандартная: с одной стороны разработчики за несколько месяцев до релиза предупреждали игроков, что ПК-версия лишена улучшений некстгена, но игроки все равно взяли игру зная данную информацию. С другой стороны, фанатов можно понять, ибо аналогов NBA на ПК просто не найти, и играть приходится даже лишаясь важных функций.

Отмечу, что PlayStation 4 и Xbox One получили только часть новых функций, из-за чего, проект на данных консолях вышел лучше, нежели ПК-версия. Игроки лишились новой графики и анимаций, а также освещения и текстур.

Некоторая часть пользователей недовольна оптимизацией, ибо на весьма мощных ПК можно повстречать различные лаги и ошибки в процессе матча. В новой части так и не появился античит, да и в принципе игроки считают, что версия 2023 года является фактической копией игры 2022 года (в случае ПК-игроков, 2021 года).

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Но как всегда бывает, на продажах это особо не сказалось. В глобальном чарте Steam игра занимает первую позицию.