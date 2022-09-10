Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
ПК-игроки NBA 2K23 недовольны отсутствием некстген функций
Отзывы в Steam мягко говоря ужасны.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

Разработчики, несомненно, смотрят на отзывы игроков, но в случае 2K Games и ПК-версией NBA 2k23 лучше от такого занятия отказаться. Создатели конечно же знали, что покупатели тайтла на ПК будут недовольны отсутствием некстген функций, и все равно пошли на этот шаг. Ожидаемо, игра получила очень низкие отзывы в магазине Steam.

Кстати, ситуация максимально нестандартная: с одной стороны разработчики за несколько месяцев до релиза предупреждали игроков, что ПК-версия лишена улучшений некстгена, но игроки все равно взяли игру зная данную информацию. С другой стороны, фанатов можно понять, ибо аналогов NBA на ПК просто не найти, и играть приходится даже лишаясь важных функций.

Отмечу, что PlayStation 4 и Xbox One получили только часть новых функций, из-за чего, проект на данных консолях вышел лучше, нежели ПК-версия. Игроки лишились новой графики и анимаций, а также освещения и текстур.

Некоторая часть пользователей недовольна оптимизацией, ибо на весьма мощных ПК можно повстречать различные лаги и ошибки в процессе матча. В новой части так и не появился античит, да и в принципе игроки считают, что версия 2023 года является фактической копией игры 2022 года (в случае ПК-игроков, 2021 года).

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Но как всегда бывает, на продажах это особо не сказалось. В глобальном чарте Steam игра занимает первую позицию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#steam #nba 2k23 #nba
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Геймеры перестали покупать дорогие видеокарты и переходят на бюджетные ноутбуки – статистика Steam
Стал известен вес NBA 2k23 на консоли PlayStation 5
Состоялся релиз NBA 2k23
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
97
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 дали комментарий по поводу отмены предзаказов на игру
88
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
86
Видеокарты GeForce RTX 4090 уже появились в розничных магазинах
15
Цены на видеокарты приблизились к рекомендованным в России
13
До перехода Ethereum на PoS остаётся меньше недели
8
Стандарт Wi-Fi 7 дает пропускную способность более 5 гигабит в секунду
11
Готовящийся к выходу планшет Redmi Pad будет стоить от 250 евро
+
NVIDIA RTX 4080 в 2,2 раза быстрее, чем RTX 3080 в играх с включённой трассировкой лучей
14
Ryzen 5 7600X показал свои возможности в Cinebench R23 — новинка уступила даже Core i5-12600K
29
Nvidia GeForce RTX 4090 на 78% быстрее RTX 3090 Ti
28
Похороны Елизаветы II обойдутся Великобритании в эквивалент 420 млрд рублей
52
Vik-off сравнил 21 термопрокладку для видеокарт и выявил лучшие
13
Marvel's Spider-Man штурмует российские торренты – какую видеокарту купить для лучшей РПГ 2022г
7
Загрузка до 400 секунд матплат ASRock с Ryzen 7000 теперь в прошлом благодаря свежей прошивке
2
GeForce RTX 4090 заметили в нескольких австралийских интернет магазинах с ценой около 2800 USD
11
Несколько моделей GeForce RTX 4090 доступно для предзаказа у одного из ритейлеров
5
EA показала геймплей мобильной Heroes of Middle-earth по «Властелину колец»— геймеры возмущены увиденным
4
iQOO Z6 Lite станет первым смартфоном со Snapdragon 4 Gen 1
+
Процессоры Intel 13-го поколения всё же будут уступать CPU Ryzen 7000 по части поддержки PCIe 5.0
24

Популярные статьи

Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
58
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
9
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
74
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
25
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
108
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
1

Сейчас обсуждают

Муж_ЗАГЛOTA
21:29
ты главное живи до моего прихода :D я тебя лично хочу линчевать :D, как свиноту фашистскую!
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
_Вежливый_Excalibur_
21:29
не пизди. сбежал прикрывшись бумажкой.
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
_Вежливый_Excalibur_
21:28
пишу о провале рашкой фронта. В Волчанске Харьковской области, который оккупанты назначили «областным центром» захваченной части региона, сняли российский флаг
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Муж_ЗАГЛOTA
21:28
я им показывал такую, что им рили пофиг! они же муку от зеленки принимаю :D
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
AKarlson
21:27
Как-то так...
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Муж_ЗАГЛOTA
21:27
я один вас столько наебашил, что перешел с категории МАНЬЯКА в категорию ЗАВОЕВАТЕЛЬ :D моя ЦЕЛЬ стать ГЕРОЕМ :D освободителем украинцев от гнета чубатых гоблинов и гейбандэр :D
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
_Вежливый_Excalibur_
21:27
потому что не все сразу.
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
mistergrim
21:26
Ты же понимаешь, что ты уже всё,
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Zorro
21:26
Так пиндосы боятся очко джим джим. Если меж континентальная ракета сармат улетает в космос и от туда ебабахает. круто аналогов нет в мире.
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
_Вежливый_Excalibur_
21:25
ты унылый дaлбаеб как говно мамонта.
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем