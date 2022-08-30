Одного сотрудничества видимо недостаточно.

реклама

Недавно Embracer Group приобрела несколько студий, в том числе разработчика Marvel's Avengers - Square Enix. По всей видимости компания желает заключить новую сделку, которая относится ко вселенной Marvel's Avengers и Стражей галактики. Данную новость поведал инсайдер Miller, который хорошо разбирается в делах компании Eidos Montreal (Разработчики стражей, принадлежала Square Enix).

Оба проекта, что стражи, что Мстители вышли довольно убыточными для компании Square, общая сумма убытков составила около 200 млн долларов, но несмотря на такие проблемы с популярностью и доходом, Embracer, похоже продолжит улучшать оба тайтла, по крайней мере так считает проверенный инсайдер. Это означает, что спустя некоторое время в обоих проектах будут введены новые персонажи и контент, надеемся, что Embracer наставит компанию на верный путь и сможет чуть-чуть подправить состояние Мстителей.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Предположительно, новое сотрудничество с Marvel нацелено на разработку новой игры во вселенной супергероев, однако никаких подтверждений данному заявлению не имеется. Будущее обоих проектов Square также неизвестно, вероятно, компания Embracer попросит внести некоторые изменения в геймплей.