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GrozaX За пост начислено вознаграждение
Embracer Group собирается сотрудничать с Marvel
Одного сотрудничества видимо недостаточно.
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Недавно Embracer Group приобрела несколько студий, в том числе разработчика Marvel's Avengers - Square Enix. По всей видимости компания желает заключить новую сделку, которая относится ко вселенной Marvel's Avengers и Стражей галактики. Данную новость поведал инсайдер Miller, который хорошо разбирается в делах компании Eidos Montreal (Разработчики стражей, принадлежала Square Enix).

Оба проекта, что стражи, что Мстители вышли довольно убыточными для компании Square, общая сумма убытков составила около 200 млн долларов, но несмотря на такие проблемы с популярностью и доходом, Embracer, похоже продолжит улучшать оба тайтла, по крайней мере так считает проверенный инсайдер. Это означает, что спустя некоторое время в обоих проектах будут введены новые персонажи и контент, надеемся, что Embracer наставит компанию на верный путь и сможет чуть-чуть подправить состояние Мстителей.

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Предположительно, новое сотрудничество с Marvel нацелено на разработку новой игры во вселенной супергероев, однако никаких подтверждений данному заявлению не имеется. Будущее обоих проектов Square также неизвестно, вероятно, компания Embracer попросит внести некоторые изменения в геймплей.

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#marvel #embracer group
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