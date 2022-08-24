Игра стала более приятной для новичков.

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Ни для кого ни секрет, что в ассиметричном хорроре Dead by Daylight довольно сложно прокачать персонажей и аккаунт в целом. На одного героя тратится около 200 часов, и это если вы хорошо играете, и используете всеми любимые бусты на опыт и кровавые очки. Новички из-за этого нередко теряют энтузиазм, и уходят из проекта на долгое время. В обновлении 6.2.0 создатели решили переработать систему кровавой паутины, чтобы новичкам было легче прокачивать персонажей, а ветеранам хоррора станет еще легче запасаться предметами на ПБТ.

В прошлом месяце разработчики выпустили обновление с изменением системы прогресса, опять-таки, чтобы игрокам было легче прокачивать аккаунт. Система престижа как минимум приобрела смысл в существовании, ибо действительно дает приятные бонусы, а не забирает все заработанные предметы за десятки часов игры.

С выпуском главы Project W цены в кровавой паутине понизятся примерно на 33%. Допустим предмет ценою в 3000, будет стоить 2000. Предмет ценою в 7000 будет стоить 5000, остальное можно посмотреть на опубликованной таблице, цена расписана для каждого типа редкости:

Победить кемпинг и туннелинг сложно, особенно когда эта стратегия является единственной для достижения победы за убийцу. В этом обновлении создатели ввели эффект "вспышки" и выносливости на несколько секунд, а в следующем их время будет увеличено до 10 секунд. Кроме того ускорение повышено до 10% (было 7%).

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Ну и хотелось бы рассказать немного про главу Project W: данный апдейт является коллаборацией со вселенной Resident Evil. Несмотря на то, что год назад в хоррор добавили Немезиса, Behaviour решила ввести и Вескера с почти аналогичной способностью: то же заражение, но работает несколько иначе. Также будут добавлены два выживших: Ада Вонг и Ребекка Чемберс. Первое ПБТ уже проведено, и по обзорам, все печально, только с балансом, и до основного релиза. Вескер на тестировании стал непобедимым убийцей, которому необходимо около 10 секунд, чтобы поймать выжившего, ладно, лес может увеличить данное время до 15 секунд, но лес есть не везде. Вот описание прошлого ПБТ.