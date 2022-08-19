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Создатели Hearts of Iron IV из Paradox Interactive активно ведут работу над новым дополнением By Blood Alone, которое переработает систему мирных конференций, введет конструктор авиации, и десяток фокусов для Италии и Эфиопии.
Разработчики продолжают делиться нововведениями, сегодня в дневнике появилась запись про переработанные мирные конференции. Создатели полностью перерабатывают систему мира, благодаря чему, игроки смогут создавать более приятные глазу границы, спорить с искусственным интеллектом, и выдвигать требования любого характера, вплоть до демилитаризации региона.
Вся левая часть теперь заполнена различными требованиями, а правая в свою очередь заполнена странами победителями, и теми, кто участвовал в войне. Это было сделано для того, чтобы сделать меню конференций презентабельным, а также это помогает реализовать механику требований.
В рамках дополнения вводится пять новых требований: игроки могут потребовать у других стран передать корабли, провести демилитаризацию региона, потребовать военные репарации, и получить права на ресурсы. Последнее нововведение позволяет в полной мере отыграть нейтралитет США, в том числе в модификации Millennium Dawn на современность.
Также у вас есть право потребовать снести всю военную промышленность региона, таким образом вы просто убиваете возможность производить новое войско у любой страны. На следующей неделе, создатели расскажут про моддинг, похоже, нас ждет что-то интересное в этом плане.