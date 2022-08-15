Увеличенный заработок для обеих сторон.

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YouTube самый популярный видеохостинг в мире, и он, несомненно, может создать отличную рекламу для стриминговых сервисов. Сегодня журналисты поделились информацией, что в обозримом будущем на YouTube появится функция Channel Store — магазин, где будут продавать подписку на стриминговые сервисы HBO Max, Apple TV и другие площадки.

По информации Wall Street Journal, разработчики видеохостинга работают над нововведением уже более 18 месяцев, а функция будет запущена осенью на территории Соединённых Штатов Америки. Вскоре после релиза в США, функция доберется до Европы и СНГ.

По информации все той же Wall Street Journal, компания ведет переговоры с Amazon Prime Video, Roku, Apple TV и другими сервисами. Так, любители YouTube смогут в один клик оформить подписку на интересующий сервис, и просматривать его содержимое прямо в приложении видеохостинга — очень удобно, особенно когда ты привык к нему, и имеешь подписку Premium.

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Таким образом, теперь можно будет комфортно просматривать новинки в киноиндустрии. Увидел трейлер — тебе понравилось — приобрел подписку — просмотрел фильм. Все это стало возможным благодаря популярности YouTube по всему миру, а условия сотрудничества для каждого сервиса уникальны.