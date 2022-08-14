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Режим All the Guns или Gun Game хорошо известен фанатам серии игр Call of Duty. Данный игровой режим появлялся почти во всех частях франшизы, даже в мобильной версии. В нем все игроки начинают матч с пистолетом в руках, и за каждое убийство смогут получить улучшенное вооружение. Если вас убьют с ножа — вы потеряете один уровень. Таким образом необходимо совершить одно убийство из каждого оружия, которое представлено в игре.
Похоже, что игроки Apex Legends вскоре получат аналог Gun Game. Датамайнер HYPERMYST обнаружил голосовые реплики диктора нового режима. Отмечу, что данный датамайнер ответственен за большое количество утечек, которые в итоге были официально подтверждены спустя некоторое время.
Видимо, будущий аналог Gun Game станет более ориентированным на командную работу, а не на победу только одного игрока. Возможно оружие будет выдаваться на всю команду, и каждый участник должен приносить пользу всем остальным. Если создатели Apex Legends добавят в список оружия Charge Rifle, то сообщество, наверное, будет всеми силами искать методы быстро пройти данный уровень.
На данный момент у студии довольно много дел, и режим Gun Game не включен в список ближайших релизов. В конце концов данный режим может получить совершенно иное название.