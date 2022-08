Но изменений достаточно — похоже это будет командный режим.

реклама

Режим All the Guns или Gun Game хорошо известен фанатам серии игр Call of Duty. Данный игровой режим появлялся почти во всех частях франшизы, даже в мобильной версии. В нем все игроки начинают матч с пистолетом в руках, и за каждое убийство смогут получить улучшенное вооружение. Если вас убьют с ножа — вы потеряете один уровень. Таким образом необходимо совершить одно убийство из каждого оружия, которое представлено в игре.

Похоже, что игроки Apex Legends вскоре получат аналог Gun Game. Датамайнер HYPERMYST обнаружил голосовые реплики диктора нового режима. Отмечу, что данный датамайнер ответственен за большое количество утечек, которые в итоге были официально подтверждены спустя некоторое время.

Видимо, будущий аналог Gun Game станет более ориентированным на командную работу, а не на победу только одного игрока. Возможно оружие будет выдаваться на всю команду, и каждый участник должен приносить пользу всем остальным. Если создатели Apex Legends добавят в список оружия Charge Rifle, то сообщество, наверное, будет всеми силами искать методы быстро пройти данный уровень.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На данный момент у студии довольно много дел, и режим Gun Game не включен в список ближайших релизов. В конце концов данный режим может получить совершенно иное название.