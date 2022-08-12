Так до показа мультиплеера мы можем узнать большинство локаций.

Арт

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Несмотря на то, что демонстрация мультиплеера Modern Warfare 2 пройдет в середине сентября, разработчики продолжают радовать сообщество роликами с показом различных аспектов игры: сегодня это локация Farm 18.

Дизайнер локаций Modern Warfare 2 в вертикальном ролике для Tik Tok рассказал, как команда дизайнеров работает над созданием интересных локаций в мультиплеере шутера.

Кстати, известный "термит" возвращается из игры 2019 года. Он почти не изменился, разве что дыма при взрыве куда больше.

Farm 18 довольно маленькая, по центру расположился склад, где по всей видимости будут происходить все стычки между командами. Игроки также могут войти в некоторые здания на окраинах локации. Есть место и для любителей снайперских винтовок — второй этаж вполне сгодится для такого геймплея.

На новой локации появилось множество проемов, ранее разработчики просто бы вставили туда дверь. В целом дизайн карты сильно отдает атмосферой игры 2019 года, видно, что разработчики не особо поменяли свои предпочтения.

Также в ролике можно увидеть несколько секунд стрельбы из пистолет-пулемета, отдача которого довольно сильна, да настолько, что контролировать ее очень сложно. Ролик вышел довольно коротким, и разглядеть больше особенностей карты из-за вертикальности трудно.

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Modern Warfare 2 запланирована на 28 октября для PlayStation 5/4, Xbox Series/One и ПК. В середине сентября пройдет показ мультиплеера и анонс двух королевских битв: Warzone 2 и ее мобильная версия. В конце сентября игроки смогут сыграть в шутер несколько дней благодаря бета-тестированию.