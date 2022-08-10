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Сегодня команда разработчиков симулятора Euro Truck 2 поделилась информацией по поводу будущего дополнения про Балканы. Так, создатели рассказали какие страны можно ожидать в новом расширении. Хотя дополнение находится на ранней стадии разработки, уже сейчас имеется большое количество живописных скриншотов прекрасной части Европы.
На странице Steam разработчики опубликовали десяток скриншотов из игры, и предложили сообществу по традиции отгадать новые страны. Фанаты быстро все смогли разобрать, и сейчас у нас появился точный список стран для нового дополнения:
- Босния и Герцеговина
- Албания
- Сербия
- Северная Македония
- Хорватия
- Словения
- Черногория
Восьмой выступила для кого-то спорная, а для кого-то вполне признанная независимым государством территория Косово. На самом деле от решения разработчиков ввести Косово в симулятор одни плюсы — больше территории для поездок, и создатели смогут показать положение дел на "спорной" территории.
Создатели, как всегда, постараются передать всю атмосферу западных Балкан в новом расширении, создав на карте новые достопримечательности, уникальные дороги, автомобили и растительность. Однако само дополнение выйдет не скоро, полгода ожидания до объявления даты релиза пройдет точно.