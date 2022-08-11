реклама
Недавно студия Dovetail Games сообщила, что продолжение проработанного симулятора железной дороги Train Sim World выйдет в текущем году, осенью. Так, проект запланирован на 6 сентября для платформ PlayStation 4/5, Xbox One/Series и ПК. Вполне стандартный набор для текущего года. По всей видимости создатели желают превзойти все остальные игры в этом жанре и тематике. Новый симулятор предлагает пользователям прочувствовать новые погодные условия, масштабные маршруты с десятками остановок, и учебный центр для базового обучения вождению составом.
Новая погода покажет покупателям красивое объемное небо, что вкупе с переработанным освещением дает возможность увидеть очень красивые пейзажи по пути к точке назначения. Пока вы ведете поезд, вы можете столкнуться с различной погодой: снег, метель, гроза, град и даже опавшие листья на линию. Все это добавляет хардкорности для любителей реализма. Надеемся, что сложность можно будет регулировать, ведь не все игроки готовы противостоять природе.
Важно, что старые дополнения также будут поддерживаться проектом. Однако на данных маршрутах придется распрощаться с новыми погодными эффектами. Теперь создатели будут разделять маршруты и поезда в отдельные паки расширений, чтобы это не создавало много неудобств во время переноса в четвертую часть.