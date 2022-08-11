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Недавно студия Dovetail Games сообщила, что продолжение проработанного симулятора железной дороги Train Sim World выйдет в текущем году, осенью. Так, проект запланирован на 6 сентября для платформ PlayStation 4/5, Xbox One/Series и ПК. Вполне стандартный набор для текущего года. По всей видимости создатели желают превзойти все остальные игры в этом жанре и тематике. Новый симулятор предлагает пользователям прочувствовать новые погодные условия, масштабные маршруты с десятками остановок, и учебный центр для базового обучения вождению составом.

Новая погода покажет покупателям красивое объемное небо, что вкупе с переработанным освещением дает возможность увидеть очень красивые пейзажи по пути к точке назначения. Пока вы ведете поезд, вы можете столкнуться с различной погодой: снег, метель, гроза, град и даже опавшие листья на линию. Все это добавляет хардкорности для любителей реализма. Надеемся, что сложность можно будет регулировать, ведь не все игроки готовы противостоять природе.

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Важно, что старые дополнения также будут поддерживаться проектом. Однако на данных маршрутах придется распрощаться с новыми погодными эффектами. Теперь создатели будут разделять маршруты и поезда в отдельные паки расширений, чтобы это не создавало много неудобств во время переноса в четвертую часть.