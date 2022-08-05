Неужели разработчики услышали мольбы фанатов?

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Недавно вышел апдейт для шутера Battlefield 2042, в нем создатели поменяли общий вид локации Калейдоскоп, и обновили внешний вид оперативников. Спустя несколько дней создатели поделились информацией по поводу будущей локации, которая появится в шутере с выходом второго сезона, осенью.

Деталей хоть и мало, но просить разработчиков о большем не приходится, нужно благодарить хотя бы за такое количество контента. В первом сезоне создатели ввели довольно крупную по размерам карту Exposure на 128 игроков. Хотя она стала лучше, чем прошлые локации, доступные с момента выхода игры, она не стала тем, что ожидало сообщество. Следующая локация станет еще лучше в плане желаний фанатов. Больше укрытий, меньше размер, и 128 игроков. По словам игрового дизайнера, разработчики многому успели научиться за это время.

А пока создатели готовят переработанную локацию Renewal. Это тоже стандартная карта огромных размеров без укрытий, идеальная локация для ВВС. Официальной даты релиза нового сезона, и обновления с переработанной картой не имеется. Однако можно смело предположить, что второй сезон стартует осенью, примерно в сентябре.

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По всей видимости некоторая часть разработчиков заинтересована в поддержке шутера, хоть сообщество не очень верит в эту затею.