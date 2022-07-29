Вот что значит уметь агрессивно монетизировать проект.

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Монетизировать проект тоже нужно уметь, по всей видимости Blizzard имеет очень хорошие навыки в этом. Сегодня по данным Sensor Tower мобильная ролевая игра Diablo Immortal достигла прибыли в размере 100 миллионов долларов, на это потребовалось всего 8 недель. По словам исследователей, проект занимает всего 13 место в мире по доходам мобильных проектов. Больше всего вложений исходит из Соединенных Штатов Америки и Японии, что не очень то и удивительно.

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Скорее всего прибыль за последние недели увеличится в несколько раз, так как тайтл наконец то смог получить разрешение и успешно запущен в китайском регионе. Вождь КНР долго откладывал релиз проекта из-за агрессивной монетизации, но в итоге дал разрешение на публикацию тайтла. В течение пары дней после релиза проект стал первым по загрузкам в Китае. Похоже, на спад прибыль идти не собирается, даже при некоторой критике стримеров и игроков из-за монетизации. Напомню, чтобы получить приятный для игры аккаунт с хорошей прокачкой необходимо вложить не одну тысячу долларов, некоторые стримеры на Twitch вкладывали сразу десятки тысяч долларов для прокачки, и даже так иногда не получали ожидаемый результат. Однако это вовсе не мешает проекту набирать еще больше аудитории по всему миру.