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Весной тайтл The Lord of the Rings: Gollum получил дату выхода — тогда разработчики обещали выпустить проект 1 сентября текущего года. Это радостная новость, но только не для владельцев Switch, версия для этой консоли должна была выйти несколько позже. К сожалению, создатели сообщили, что дата сдвигается на несколько месяцев вперед, они пока не готовы сказать точную дату выхода проекта после переноса.
Разработчики поблагодарили сообщество за терпение и поддержку на этапе разработки проекта. Они желают обеспечить наилучший игровой опыт и рассказать историю Голлума также, как его видел создатель героя. Для этого команда берет несколько месяцев для доработки тайтла. Сроки, в которые выйдет проект сейчас сказать сложно. Могу смело предположить, что месяцем станет ноябрь/декабрь текущего года. Хотя, доработка может затянуться, и слова "несколько месяцев" растянуться на целые полгода, этого исключать никак нельзя, и тайтл в принципе может выйти в следующем году. Надеемся, что это не так, и приключение выйдет в 2022.
The Lord of the Rings: Gollum это экшен приключение от первого лица, игра разрабатывается на ПК, Xbox One/Series, PlayStation 4/5 и Switch.