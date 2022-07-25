Работа над локацией ведется около месяца.

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Создатели успешного симулятора в рамках специфической тематики Ready or Not поделились информацией по поводу будущей локации "Лесная хижина". Работа над картой ведётся по сей день, уже около месяца и более. VOID Interactive постаралась наполнить локацию загадочными деталями, которые с интересом можно изучать на протяжении десятков часов. Данная хижина — немного особенная, дело в том, что вокруг нее расставлены вооруженные часовые террористы, и колючая проволока. В итоге у вас остаётся всего несколько подходов, да и те отлично охраняются врагом. Придется воспользоваться своим тактическим преимуществом, подобрать подходящее снаряжение и отправляться на задание.

Здание таит в себе множество ловушек на каждом шагу. Буквально за углом может скрываться, растяжка, или террорист с дробовиком, готовый на выстрел в ту же секунду, как вы покажитесь из-за угла. На локации присутствуют интересные детали в виде ржавого металла, стены с плесенью и неуклюже вьющейся растительность на ней. Да, это неплохо добавляет атмосферы и чувства опасности, по крайней мере для новичков жанра.

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Ready or Not все ещё находится в раннем доступе, однако уже имеет контента на несколько десятков часов веселого времяпрепровождения с друзьями. Модификации расширяют данный промежуток до сотни часов.