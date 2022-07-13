Выход состоится вместе с выпуском обновления третьего сезона.

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Наконец разработчики Tribes of Midgard доработали игру к выходу на консолях Xbox. Напомню, сейчас проект доступен только игрокам на ПК и PlayStation. Теперь, с выпуском обновления третьего сезона игра станет доступна пользователям Xbox Series, One и Swtich. Апдейт третьего сезона запланирован на 16 августа текущего года. Версия для Xbox/Switch предполагает поддержку кроссплея, так что друзья смогут сразиться с игроками на ПК и PlayStation. 16 августа выйдет не только третий сезон (платный), но и бесплатное контентное обновление.

Tribes of Midgard - экшен рогалик про свирепых духов и исполинских громил. Проект представляет собой уникальную смесь из экшена и выживания. Проект поддерживает кооператив до десяти человек, а также однопользовательскую игру. Сезон обычно приносит с собой новых боссов и врагов, снаряжение, оружие и навыки. Так, третий сезон принесет с собой нового босса, измененный режим выживания, новую систему строительства и рыбалки. Будет добавлен новый биом и соответствующие враги. Обновлено вооружение и руны, а также еще много мелких изменений. Тематикой сезона стало инферно. Разработчики поделились краткой картой, чего ожидать от 3 сезона.

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