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Fall Guys бьет рекорды по онлайну после перехода на условно бесплатную модель
Такая же ситуация была и с Rocket League.
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Вот и подошло обьяснение, почему в проект Fall Guys после перехода на условно бесплатную модель было так сложно войти и сыграть пару игр. Оказалось, что после перехода, онлайн достиг приблизительно 20 миллионов игроков одновременно, из-за чего сервера немного не справлялись со своей задачей. Кстати, такая же история была и с Rocket League, которая перешла на бесплатную модель два года назад.

На официальном Twitter аккаунте разработчиков Fall Guys  появилась запись: "Мы достигли невероятной отметки в 20 миллионов игроков за два дня".  В первые дни попасть в матч было довольно сложно, особенно на консолях Xbox и Nintendo. Очевидно, что создатели круглосуточно работали над серверами, чтобы игра продолжала работать. Похоже, что студия была не готова к такой популярности, как было и во время релиза в Steam.

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Очевидно, что онлайн может вырасти еще, пока популярность игры не спадет, на это требуется несколько недель. На данный момент разработчики справляются с такими нагрузками, и даже успевают вести работу над новым контентом — коллаборация с Halo в честь выхода игры на Xbox. В будущем коллабораций может стать еще больше, так как теперь Epic Games помогает проекту, а мы все хорошо знаем эту компанию и ее количество кроссоверов в Fortnite.

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#fall guys #fall guys ultimate knockout
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