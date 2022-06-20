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Сегодня прекращает работу MOBA Heroes of Newerth, которая смогла радовать своих игроков более двенадцати лет, она была запущена в мае 2010 года.
Серверы тайтла будут полностью отключены 20 июня текущего года, а сама новость об прекращении поддержки проекта появилась в конце прошлого года, тогда студия Frostburn Studios сообщила о своих планах прекратить работу над HoN. Данное заявление оказалось удивительным для большинства любителей проекта, однако это было неизбежно.
Вначале своего запуска, в 2010 игра задумывалась как конкурент популярным DOTA 2 и LoL, в начинавшем тогда свой путь жанре MOBA. К сожалению, проект не смог стать столь популярным среди двух нынешних гигантов в жанре, и затерялся между ними, не помогла даже сильная поддержка фанатов. Причиной этому, стала недостаточная реклама проекта, тогда как Valve и Riot тратили на нее внушительные суммы, а также проведение киберспортивных турниров, у разработчиков HoN не хватало на это денег. Если вначале в тайтле были профессионально настроенные игроки, то в скором времени они ушли в Dota или LoL, а после них начали уходить игроки. Вскоре жанр MOBA перешел и на мобильные устройства, после чего база игроков HoN сократилась до минимума, и шансов на воскресение проекта почти не осталось.
К сожалению, желающим опробовать проект в последний раз ничего не светит — создать новый аккаунт невозможно. Последние игры могут провести только игроки с существующим аккаунтом.