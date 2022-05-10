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Художник создал реалистичную сцену японского вокзала на Unreal Engine 5
Цель — показать возможности движка и протестировать его.
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Художник Лоренцо Драго показал в ролике свою реалистичную работу на движке Unreal Engine 5, все это выложил на ArtStation. Лоренцо поработал над японским вокзалом Этчу-Даймон, что в Имидзу. Как и все сцены сделанные на новом движке, ролик демонстрирует высокий уровень детализации каждого отдельного предмета, стенки. Если не присматриваться — видео будто снято на вокзале в реальности, настолько хорошо сделана работа.

По словам Драго, он сам работал над текстурами, анимациями и моделями. На помощь художнику пришли две технологии: Lumen для качественного освещения, и Quixel Megascans для создания реалистичной листвы. Все остальное — заслуга автора.

Цель сцены — показать, на что способен новый движок и сделать сцену самой реалистичной из ныне существующих. Лоренцо работал над проектом больше месяца. Драго отметил, что использовал рендер в высоком разрешении, чтобы сохранить максимально хорошее качество проделанной работы. Видно, что на новом ультра реалистичном движке можно создать невероятно красивые сцены, что было продемонстрировано не раз

На данный момент движок Unreal Engine 5 используют в разработке Ведьмак 4, Stalker 2, Quantum Error и еще много нераскрытых тайтлов. Очевидно, что графика в этих проектах не будет похожа на такие сцены, однако, в будущем — все возможно.

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