Годовщина принесет много радости игрокам.

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Похоже, что фанатов Dead by Daylight ожидает много интересного контента, особенно в рамках празднования годовщины — шесть лет с выхода игры. Совсем недавно разработчики сообщили, что проведут трансляцию в честь годовщины, где раскроют подробности 24 главы. Однако уже сейчас появились утечки, одна из них предрекает выход главы по франшизе Resident Evil.

О первой утечке я писал в другой новости, ознакомиться с ней можно здесь. Кратко: в главе добавят нового выжившего Хэдди Каур, и безглазого монстра The Dredge. Существо похоже было взято из Amnesia или Bloodborne, и оно станет одним из самых "отвратительных" за всю историю тайтла.

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Новая утечка от пользователя LeaksDbd в Twitter гласит, что 25 глава, которая идет вслед после годовщины (прошлая утечка), добавит двух выживших и убийцу по франшизе Resident Evil. Этими персонажами стали Ада Вонг и Ребекка Чамберс, а маньяком выступит Альберт Вескер. Напомню, что DBD уже сотрудничала с франшизой Resident Evil. В рамках сотрудничества был добавлен новый убийца Немезис и выживший Леон Кеннеди. Была введена новая карта "Полицейский участок Раккун-Сити". Похоже, что в 25 главе карту несколько обновят, а именно добавят три новых вариации для нее. Отмечу, что это не переработка карты, как например недавно было с Хэддонфил. Три вариации карты полицейского участка были обнаружены еще на выходе 20 главы.