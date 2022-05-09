Празднование годовщины будет включать в себя специальные мероприятия.





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Появились утечки новой главы, которая посвящена празднованию 6-й годовщины тайтла Dead by Daylight. Новый убийца и выживший выходят в двадцать четвертой по счету главе. Если верить новой утечке, маньяком станет безглазое существо из Bloodborne или Amesia, а имя ему дали - The Dredge.





Утечка появилась на Reddit, хотя самого убийцу должны представить перед выходом главы - 17 мая. Скриншоты, которые показал пользователь Reddit, действительно создают страшную атмосферу. На первой фотографии видно нового выжившего - Хэдди Каур. Второй скриншот - убийца, то самое безглазое существо The Dredge. Если данная утечка верна, то этот маньяк станет одним из самых "отвратительных" убийц за всю историю игры, не считая конечно Демогоргона из Stranger Things.

На одном из скриншотов видно его способности. Уникальная сила называется "Тьма". Специальная способность получила название "Ночной водопад", чтобы ее накопить, необходимо совершать различные действия, например ранить выжившего, и после того, как счетчик полностью заполнится, карта погрузится в кромешную тьму. Его способность должна усилиться на время действия тьмы.

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Убийца имеет телепорт к "остаткам", которые можно сбросить, либо в шкафчик, в том числе, где может сидеть выживший. Это первый раз, когда маньяк может зайти в шкафчик, и выжидать добычу, ранее оттуда можно было пополнять "топорики" и другие способности для различных убийц. Если маньяк найдет выжившего в шкафчике, то он станет мгновенной добычей. Официальная трансляция с показом новой главы пройдет 17 мая, где покажут всю информацию по поводу празднования годовщины.