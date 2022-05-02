"Да зачем нам известные франшизы, мы все равно их плохо делаем, лучше инвестировать в блокчейн" (с) Square Enix.

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Только Square Enix завершила сделку с Embracer Group продав значительную часть дохода, они сразу решили заявить о будущим планах компании. Крупная часть вырученных денег со сделки скорее всего пойдет на инвестиции в блокчейн. Сделка Embracer Group и Square Enix принесла второй 300 миллионов долларов, что они хотят вкладывать именно в блокчейн. Аппетиты конечно у Square совсем маленькие, могли бы хоть 500 просить.

По итогам сделки Embracer Gorup завладеет несколькими студиями, а также получит все права на владение известных франшиз Tomb Raider, Deus Ex и других. Возможно это даже к лучшему. Может быть новые владельцы приведут франшизы в нормальное состояние, ведь под управлением Square Enix проблем в играх было не мало, особенно их последние проекты. Square же хочет начать инвестировать в вышесказанный блокчейн, ИИ и облачные технологии. В будущем компания будет создавать игры типа "Играй, чтобы заработать", и произойдет это в ближайшие годы, если Square совсем не загнется после продажи.

"Наша сделка поможет нам, подготовится к изменениям, происходящим в мировом бизнесе, с помощью увеличения эффективности распределения ресурсов компании. В перспективе это увеличит стоимость компании. Сделка поможет запустить новые услуги в бизнесе. Продажа студий входит в рамки программы по оптимизации структуры бизнеса, предложенной ещё в прошлом году"

Исполнительный директор компании заявил, что создавать только классические или как он выразился "традиционные" игры недостаточно для нашей компании, и он желает вводить блокчейн в игры, чтобы люди могли зарабатывать играя в игру, а в будущем даже создать свою крипту. Напомню, ранее директор подвергался критике за желание вводить в игры NFT систему и развивать ее, некоторым студиями это также не нравится. Думаю, как и большинство игроков, как и лично мне считают такую систему неверной.

Как считает исполнительный директор, будущее стоит именно за концепцией играть, чтобы зарабатывать, а ещё такой подход к разработке игр позволит оживить создание пользовательского контента. Теперь за создание своих модификаций, карт и другого контента для игры пользователи будут получать не только удовольствие и спасибо, а ещё и деньги.

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"Я знаю, что часть игрового сообщества в мире играет просто, для получения удовольствия, и таких людей сейчас большинство по всему миру. Они имеют опасения, по поводу моей концепции, но я верю, что некоторые пользователи поддержат мою идею"