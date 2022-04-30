Довольно удобное и компактное решение в условиях частого перемещения.

реклама

Компания Netegar сообщила про запуск двух версий мобильных маршрутизаторов, которые идеально подходят для пользователей, часто перемещающихся из места в другое место, однако, использовать их можно и для фиксированного доступа в интернет дома или в офисах, и конечно других заведениях. Новые устройства позволяют получить 4G подключение, когда нет доступа к 5G. На данный момент количество выпускаемых устройств на сказано, и самое главное - цена, ее также предпочли пока держать в секрете. Компания анонсировала два маршрутизатора, это Nighthawk M6 и ее профессиональная версия.

Профессиональная версия предлагает пользователям расширенные функции, к примеру двойное подключение 5G, порт Ethernet 2.5G, представляет доступ к переключению на Wi-Fi 6 и 6E. Богатые покупатели получат усиленное подключение к сети LTE, к примеру профессиональная версия мобильного маршрутизатора предлагает диапазон 6ГГц, что позволяет получить очень быстрое подключение в рамках типа сети, доступного в M6 Pro.

M6 имеет поддержку 5G sub-6 и Wi-Fi 6, и может дать пользователями скорость в 4 раза лучше по сравнению с обычным 4G, хотя тот же Pro имеет усиление в 8 раз. Вы можете подключить до 32 устройств одновременно, однако, в этом случае скорость может серьезно упасть. Очевидно, что данное решение можно использовать для работников в офисе, и конечно для домашнего использования, например смотреть видео в 4К-разрешении без тормозов, или наш любимый облачный гейминг, интересно протестировать его работу с этим аппаратом. Аккумулятора достаточно, чтобы обеспечивать беспрерывную работу маршрутизатора на многочасовое использование.

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

С таким описанием от разработчиков устройства, можно ожидать немаленькую цену на него.