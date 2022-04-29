Уже три иска предстоит выиграть компании, чтобы не расстаться с деньгами.

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Пока Apple бьет рекорды выручки за квартал, другие жители Российской Федерации не могут смириться с уходом Apple Pay. Обида настолько сильна, что россияне решили подать коллективный иск на "Эппл Рус", Apple Inc. и Apple Holding B.V. "Жертвы" корпорации хотят получить от них 90 миллионов рублей, где немалое количество денег требуется на возмещение морального ущерба каждому истцу, а именно всего 3 миллиона рублей каждому, еще штраф в размере 50% от морального вреда. Но на этом "жертвы" не остановились, и потребовали от компании возместить материальный ущерб, и самое главное вернуть работу платежной системы на территорию Российской Федерации.

Для Apple это не первый иск за Апрель текущего года, к примеру 26 апреля на Apple подали такой же иск, в нем участвовало 20 человек. Конечно в этом деле попались не такие жадные пользователи, и они потребовали всего 10 тысяч каждому за моральный ущерб, а также уменьшить цену на свою технику из-за отсутствия Apple Pay.

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Известно еще об одном случае: 15 апреля глава "Общественной потребительской инициативы" тоже решился обвинить гиганта в решении приостановки импорта, а соответственно любой продажи и ремонта своих устройств на территории Российской Федерации. Данное заявление уже рассматривается в суде, чувствую в скором времени мы узнаем результат, хотя даже такие просьбы как 90 миллионов особо не ударят по кошельку компании, ведь их квартальный отчет действительно удивляет.