Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
На Apple вновь подали коллективный иск из-за отключения Apple Pay в России
Уже три иска предстоит выиграть компании, чтобы не расстаться с деньгами.
анонсы и реклама
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
RTX 3070 Ti Asus Gaming за копейки - надо брать
RTX 3060 дешевле 60 тр в Ситилинке
<b>RTX 3050 MSI Gaming дешевле 50 тр</b>
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

реклама

Пока Apple бьет рекорды выручки за квартал, другие жители Российской Федерации не могут смириться с уходом Apple Pay. Обида настолько сильна, что россияне решили подать коллективный иск на "Эппл Рус", Apple Inc. и Apple Holding B.V. "Жертвы" корпорации хотят получить от них 90 миллионов рублей, где немалое количество денег требуется на возмещение морального ущерба каждому истцу, а именно всего 3 миллиона рублей каждому, еще штраф в размере 50% от морального вреда. Но на этом "жертвы" не остановились, и потребовали от компании возместить материальный ущерб, и самое главное вернуть работу платежной системы на территорию Российской Федерации.

Для Apple это не первый иск за Апрель текущего года, к примеру 26 апреля на Apple подали такой же иск, в нем участвовало 20 человек. Конечно в этом деле попались не такие жадные пользователи, и они потребовали всего 10 тысяч каждому за моральный ущерб, а также уменьшить цену на свою технику из-за отсутствия Apple Pay.

анонсы и реклама
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб
3060 Gigabyte задешево в Регарде

Известно еще об одном случае: 15 апреля глава "Общественной потребительской инициативы" тоже решился обвинить гиганта в решении приостановки импорта, а соответственно любой продажи и ремонта своих устройств на территории Российской Федерации. Данное заявление уже рассматривается в суде, чувствую в скором времени мы узнаем результат, хотя даже такие просьбы как 90 миллионов особо не ударят по кошельку компании, ведь их квартальный отчет действительно удивляет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #санкции #суд
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В сеть попали изображения передних панелей смартфонов серии iPhone 14
Биржа Binance приступила к конфискации криптовалюты со счетов родственников российских политиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Sony тихо возвращается в Россию – PS Store и покупки игр уже доступны, но есть некоторые нюансы
24
Недорогие геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – цена на GeForce RTX 3050 ниже 50 000р
51
Разработчики World of Tanks сообщили о блокировке почти 22 тысяч читеров
10
Движок GTA 6 от Rockstar опережает свое время
3
Магазин DNS выручил 190 млрд. рублей за последний год на онлайн-продажах
2
Удачливый майнер в одиночку добыл блок с Биткоинами на сумму в $244 000 с шансом 0.00005%
5
Более 300 вирусов "нашел" мастер-мошенник в телевизоре пенсионера, "заработал" 53000р, а теперь ждет суда
87
Геймерские процессоры в РФ становятся доступнее – Ryzen 7 5800X на 7000р ниже рекомендованной цены
20
Tesla потеряла $126 млрд за один день после сделки Маска с Twitter
4
Основатель Эфира Виталик Бутерин назвал правительство РФ и В. Путина своим личным врагом
207
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 32 000р
25
Radeon RX 7700 выйдет в 4 квартале 2022 по цене $500 и предложит производительность Radeon RX 6800ХТ
13
Американские горки продолжаются – курс Биткоина обвалился до мартовских минимумов
11
Бюджетная Radeon RX 6400 за $160 уступила GeForce GTX 1650 и слегка обошла GeForce GTX 1050 Ti
5
Российский инженер запатентовал вечный двигатель и ищет 5 000 000р на реализацию проекта
5
«Яндекс» подвела итоги первого квартала: выручка растёт, убытки — тоже
2
Спутники OneWeb будут выводить на орбиту ракеты MARK-3 из Индии
3
Nike выпустила NFT-кроссовки за более чем 100 тыс. долларов
5
Компания Sycom предлагает ПК с GeForce RTX 3090 Ti и процессором Core i9-12900K за 5146 долларов
4
"Яндекс" в марте выплатил премий на 6 млрд рублей и прекратил прием новых сотрудников
+

Популярные статьи

Собираю миниатюрный ПК из Ryzen 7 2700X и MSI GTX 1070 AERO OC: Часть 1
55
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
7
Мои впечатления от игры Rambo: The Video Game. Часть первая
6
О криминальном прошлом Nintendo
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
4

Сейчас обсуждают

Adam Smith
14:09
царю был нужен вялотлеющий конфликт на границе, чтобы отвлечь запад от крыма. но до часа Z, сейчас растусуют захваченные области, возможно к каким-то областям присоединят другие и в таком составе войд...
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
OgoGoLog
14:09
"худ. творчеством Российских военных" Это такие же тактические метки.
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Michiru1
14:09
Брифинги минобороны публиковались ежедневно, там были заявлиния "потерь нет"
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Michiru1
14:08
Ты сравниваешь тактические метки с худ. творчеством Российских военных? Сириусли?)
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
OgoGoLog
14:07
"потерь нет" тоже никогда и никто не заявлял.
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Adam Smith
14:06
тут местный аналитиг Zero признал, что за царя 60%
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Beriya
14:04
Несмотря на непрерывный шлейф «зрад», который тянется аж с «пэрэможного» 1991 года, ты продолжаешь ВЕРИТЬ в ПЭРЭМОГИ
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
OgoGoLog
14:02
НАТОвские войска десятки лет с этими буквами (Z, V, <, >) ходят в разные страны убивать мирняк (https://novate.ru/blogs/110920/55986/), но только после начала СВО эти символы сразу обрели какой-то "са...
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
pavel80
14:01
Ага поддержали 82 %, сказки вцеом, оставь себе.
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Максим Ширшов
13:56
К нам пришла весна, на улице солнечно и светло, и настроение хорошее, чего и вам желаю. P.S Даже если в России-Матушке не все идеально, не любить ее невозможно.
Выручка Intel в клиентском сегменте сократилась на 13%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем