Подписки все больше набирают популярность в мире, и не исключено, что в будущем можно будет купить телевизоры за подписку.

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Издание Bloomberg сообщила об разработке новой подписочной модели для устройств Iphone, и не только смартфонов. По всей видимости Apple предоставит ежемесячную подписку, за которую можно получить Iphone, Mac и другие устройства компании. Теперь любители яблока смогут пользоваться не только цифровыми сервисами по подписке, но и новенькими устройствами от компании, что в теории может быть дешевле, нежели каждый раз покупать новое устройство. Отмечу, что Тим Кук давал намеки, на появление такой системы в будущем.

Пока не анонсированная подписка имеет несколько отличий от всем известной рассрочки. К примеру цена не будет равна устройству, которую просто разделили на 12 или 24 части. Скорее всего, Apple сделает различную цену смотря на саму модель устройства, чем новее, тем дороже, однако, это все равно может выйти дешевле, нежели покупать устройство.

По идее компании, процесс покупки новых устройств будет схож с приобретением их сервисов, например облачного хранилища. Неясно каким образом клиенты будут получать смартфон, и что произойдет в случае просроченной оплаты.

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Новая услуга может выйти к концу 2022 года, а скорее даже в 2023. Отмечу, что программа не анонсирована, так что, она может не выйти.