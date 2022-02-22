Информация касается как консолей, так и ПК игроков.





реклама

Компания Bandai Namco опубликовала мировую карту, где видно, в какое время будет открыт доступ к свежей игре Elden Ring. Издатель также отметил, что загрузить игру можно за 48 часов до ее релиза. Карта же показывает самые распространенные часовые пояса, в том числе Россию.

А теперь посмотрим на карту внимательно. Самое интересное для нас, это безусловно часовой пояс Москвы. Пользователи смогут начать играть уже 25 февраля ровно в полночь на своих консолях, а вот "ПК-бояре" будут ждать еще два часа, до 2:00.

Если посмотреть внимательно на карту, то на консолях игра всегда будет выходить в полночь по вашему локальному времени, однако, это не касается США, у них она выйдет 24 февраля в 9:00 PM и 11:00 PM в зависимости от местоположения. На ПК игра выйдет также в полночь, однако, произойдет это не по локальному, а по европейскому времени. Для москвы это +2 и меньше либо больше, отталкивайтесь от своего региона, но думаю, проблем это не вызовет.

Кстати, возможно если вы сумеете поменять регион, то поиграть можно будет немного раньше положенного срока, попробуйте проверить, может быть это получится, и вы начнете путешествие на несколько часов раньше остальных пользователей.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Elden Ring выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series и ПК.