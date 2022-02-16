Куча игроков жалуются на множественные проблемы

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День назад польская компания CDPR выпустила крупное обновление для своей игры Cyberpunk 2077, номер патча 1.5. данное обновление вышло также для некстген консолей, но видимо разработчики любят ломать, нежели ремонтировать. Апдейт исправил множество проблем, переработал некоторые системы, однако, принес не мало новых "критичных" багов.

За короткое время в магазине Steam появилось куча плохих отзывов после релиза апдейта. Проблема в том, что игра отказалась запускаться вовсе, и это не единичный случай. Один игрок из Германии сообщил, что у него упала производительность в два раза. У других есть проблема с заполнением игрового мира, текстурами, ухудшением графики и ещё куча других багов и лагов, будто вернулись на год назад.

Другая крупная часть комьюнити жалуется на то, что разработчики продолжают исправлять только баги, а вот обещанные сюжетные аддоны так и не вышли, нет даже каких-либо трейлеров по-поводу их выхода. Прошел целый год, а игра осталась в том же состоянии в плане геймплея, ничего нового.

Однако, не смотря на кучу отрицательных отзывов, игра все еще имеет хороший рейтинг, а сам онлайн возрос в два раза после обновления.

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Cyberpunk 2077 можно поиграть на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.