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Скоро состоится релиз апдейта "Hearth & Home", а это будет уже очень скоро, где-то через пару месяцев. Команда разработчиков из студии Iron Gate вместе с крупной компанией Cofee Stain Publishing решили рассказать о новом патче в Valheim. Например, с выходом обновления игроки получат возможность обустроить свою сокровищницу. Будут добавлены сундуки, куда можно будет спрятать свои сбережения и тем самым сохранить золото. Золотые монеты можно будет сложить стопкой либо просто сваливать кучей. Также, коллектив хочет добавить в игру решетку. Это даст возможность защитить свои сокровища ещё лучше. Ну ещё можно будет сделать тюрьму или уникальный "тюремный" дом. Напомню, в начале лета студия сообщила о том, что команда хочет активно исправлять ошибки, а потому выход обновления "Hearth & Home" был перенесен на третий квартал. Это означает, что апдейт должен выйти до конца сентября текущего года.

Valheim вышла 2 февраля в Steam. Игра имеет более 250 тысяч отзывов, из них 94,83 процента положительных. За последние 24 часа в игру сыграло 20'913 игроков, что довольно неплохой результат для сурвайвал игры. За игру просят 435 рублей или 19,99 долларов (американский регион). Отмечу, что игра все ещё в раннем доступе.