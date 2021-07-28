Вышел ролик о новой карте в World Of Tanks - "Старая Гавань"
Совсем недавно команда разработчиков из Wargaming объявила о начале тестирования патча под номером 1.14 для World Of Tanks. Одно из нововведений в данном апдейте - это новая карта "Старая Гавань", которая перенесет танковые баталии в Японию во времена Второй мировой. Сейчас создатели решили рассказать о ней больше и сделали специальный ролик.
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На этой карте будут танки с четвертого по десятый уровень, а сама территория карты будет разбита на несколько зон, а именно:
- Портовый комплекс - данная зона будет использоваться чаще для тяжёлых танков, однако, никто не запрещает поехать туда на ЛТ или СТ.
- Зелёная зона - именно эта зона сделана для лёгких и средних танков, а также для ПТ-сау, ибо имеет множество кустов и маленьких укрытий. В этой зоне тяжёлые танки будут себя чувствовать очень плохо.
- Туннель - здесь чаще будут разворачиваться битвы между средними и легкими танками, и какое же здесь отличие от зелёной зоны? Сюда не смогут попасть снаряды артиллерии.
Как я сказал выше, данная локация создана по образу Японии. За основу взят регион Тюгоку, это на острове Хонсю. Ещё создатели решили добавить атмосферы с помощью музыки, ее писал Акира Ямаоки, он известен по работе над Silent Hill. На словах все кажется неплохо, однако, посмотреть на нее тоже нужно, поэтому разработчики готовы представить игрокам новый ролик, в котором показана карта и ее особенности.
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