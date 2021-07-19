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Может кто помнит, в прошлом году геймдиректор Rainbow Six Siege заявлял, что команда разработчиков ищет различные методы для привлечения игроков в сообщество. Тогда же он сказал, что хотел бы сделать данный шутер бесплатным, но представители из Ubisoft так не считают, и планов делать игру условно-бесплатной у студии нет. Похоже, что год никак не повлиял на студию и создателей игры. Издание PCGamesN пообщалось с младшим геймдиректором Siege, и спросила о планах развития игры.

Орлиен Широн заявил, что они продолжают искать способ для привлечения игроков и при этом сохранив лояльность комьюнити. На вопрос о возможности перевода игры в Free-To-Play он ответил отрицательно, планов на это у студии до сих пор нет. Возможно в будущем Ubisoft будет выпускать больше условно-бесплатных игр, но вот переводить на эту модель платные игры они похоже не собираются. Причина проста — создать новый тайтл и сделать выгодные условия для развития доната легче, чем сделать это в изначально платных играх. Напомню, что сегодня в 21:00 по московскому времени, Ubisoft анонсирует новую игру, которая похожа на Call Of Duty. Больше с доступной информацией можете ознакомиться тут.