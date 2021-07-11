Activision активно борется с новым консольным читом в Call of Duty: Warzone
реклама
Недавно в интернете появился новый чит для Call of Duty: Warzone, и он имеет свою уникальную особенность — машинное обучение. Activision не очень-то и сильно удивилась такими разработками, и уже начала активную борьбу с этим. Данный чит неплохо так рекламировался с помощью нескольких роликов на ютубе. Создатели софта использовали возможность захвата видео, чтобы обучаться и реагировать на действия игроков, предоставляя читерам серьезное преимущество на консолях. По информации от Anti-Cheat Police Department, Activision уже заблокировали все ролики на ютубе с данным читом, однако они все ещё не дошли до торговцев софтом, а потому вы все ещё можете его приобрести и использовать в игре. Я думаю Activision быстро исправят данную проблему (или нет).
Хотя, за последнее время ситуация с читами в Warzone не сильно улучшилась. Некоторые стримеры вообще покинули игру до исправления проблем с читерами. К примеру за апрель 2021 года в бан улетело целых 500 тысяч игровых аккаунтов, но это не помогает. Софт все также легко найти и приобрести, а получить при этом бан все ещё сложно. Если использовать софт осторожно, то шанс уменьшается до минимального. Заходя в игру, я много раз встречал игроков которые нагло читерили, вот они и попадают в эти волны банов. А софт ведь не стоит на месте и продолжает развиваться, так что видимо игрокам придется смириться с данной проблемой в Warzone и вообще в онлайн играх.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила