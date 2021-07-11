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Недавно в интернете появился новый чит для Call of Duty: Warzone, и он имеет свою уникальную особенность — машинное обучение. Activision не очень-то и сильно удивилась такими разработками, и уже начала активную борьбу с этим. Данный чит неплохо так рекламировался с помощью нескольких роликов на ютубе. Создатели софта использовали возможность захвата видео, чтобы обучаться и реагировать на действия игроков, предоставляя читерам серьезное преимущество на консолях. По информации от Anti-Cheat Police Department, Activision уже заблокировали все ролики на ютубе с данным читом, однако они все ещё не дошли до торговцев софтом, а потому вы все ещё можете его приобрести и использовать в игре. Я думаю Activision быстро исправят данную проблему (или нет).

Хотя, за последнее время ситуация с читами в Warzone не сильно улучшилась. Некоторые стримеры вообще покинули игру до исправления проблем с читерами. К примеру за апрель 2021 года в бан улетело целых 500 тысяч игровых аккаунтов, но это не помогает. Софт все также легко найти и приобрести, а получить при этом бан все ещё сложно. Если использовать софт осторожно, то шанс уменьшается до минимального. Заходя в игру, я много раз встречал игроков которые нагло читерили, вот они и попадают в эти волны банов. А софт ведь не стоит на месте и продолжает развиваться, так что видимо игрокам придется смириться с данной проблемой в Warzone и вообще в онлайн играх.

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