В Rocket League вернется пак Fast And Furios
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Добавление новых DLC раз за разом усиливало желание игроков приобрести Nissan Skyline из DLC Fast And Furios, и вот Psyonix анонсировали возвращение данного пака с добавлением нового автомобиля. По словам разработчиков они долго обсуждали, нужно ли возвращать данный пак, и как мы видим решение положительное. Пак будет доступен для покупки за 2400 кредитов уже 17 июня, а также вы сможете приобрести каждую машинку отдельно за 1000 кредитов. Что будет в паке:
- Pontiac Fiero, колеса к этому автомобилю, такие же колеса только чёрные, наклейка с огнем, декаль с полосками, и ещё четыре наклейки на авто.
- Dodge Charger, колеса и также в черном окрасе. Две декали и еще 6 наклеек на авто.
- Nissan Skyline, диски и черные диски, опять две декали и пять наклеек на авто.
В магазине появится новый титул "Тунец без корочки" и будет доступен всем совершенно бесплатно на протяжении недели. Ещё появится два гимна игрока, один из них секретный, а второй это «Furiosa» от Anitta за 200 кредитов, которое станет доступно с выходом пака — 17 июня. Напомню, ранее было доступно к покупке DLC Mclaren.
Пожалуй это лучшее DLC которое разработчики решили ввести в игру. Фанаты давно ждали появления возможности купить легендарный скайлайн.
Rocket league вышла 7 июля 2015 года и доступна на ПК, PS5, Xbox Series, некст-ген консоли, Switch и в скором времени на мобильные устройства. Игра распространяется по условно-беслпатной форме и доступна для скачивания в лаунчере Epic Games. Игра имеет отличные отзывы, в стим 88% положительных. Игра имеет стабильный онлайн, по информации от SteamDB онлайн в стим версии игры каждый день — более 60 тысяч игроков.
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