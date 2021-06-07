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Respawn Entertainment — создатели серии игр Titanfall, а в последующем, после присоединения студии к Electronic Arts, они выпустили очень даже успешную королевскую битву Apex Legends которая сейчас популярна. Потом они опять-таки вместе с EA выпустили также успешную игру — Star Wars Jedi Fallen Order, и похоже, что студия не будет останавливать свою успешную традицию хороших игр. В конце апреля глава студии сообщил, что они уже работают над новой частью франшизы, а недавно компания открыла новую вакансию, по которой можно что-то узнать об новой игре, хотя достоверность информации очень и очень мала. В требованиях указано, что студии требуется ведущий дизайнер боевой системы, который имеет опыт с дизайном противников, поведении искусственного интеллекта, механиках контроля, а также оружия и боя с ним. Ещё новый сотрудник должен разбираться с классами и навыками в игре, ну и прокачке. Последнее, что требуют от сотрудника, это опыт в работе с сюжетом и боссами. Все эти требования, очень хорошо подходят под жанр RPG — классы, прокачка, навыки боссы. Последние RPG игры от EA зашли игрокам не очень хорошо, и видимо Respawn хотят исправить данную ситуацию, но в любом случае, узнаем подробнее об этом на предстоящем мероприятии EA Play Live 2021 которое пройдет 22 июля. Я думаю Respawn подготовятся к этому моменту, и покажут что-то интересное фанатам.