Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Не прошло и одной недели, как винтовку DMR 14 снова нерфят, ибо игроки уже устали от неизменной "имбы" в игре. Разработчики выпустили обновление, где они пофиксили Type 63 и DMR 14, а также ещё несколько маленьких изменений.

реклама

Главная тема обновления — конечно же нерф винтовки DMR 14 от которой наверное устали все игроки в Warzone, усвоив свои ошибки после первого нерфа, разработчики решили понизить пробитие пули с уровня винтовки до автоматической винтовки, снизили дальность падения пули, опять увеличили отдачу и сделали урон в голову больше, ну и в другие части тела урон стал больше. Ещё некоторые обвесы от DMR 14 подверглись нерфу, а именно передняя ручка и цевье полевого агента, все это связано с отдачей. Ещё нерфу подверглась винтовка Type 63, ей тоже сделали пробитие как у АВ. С новым обновлением, стимулятор больше нельзя использовать неограниченное количество раз, а чертеж "Gallantry" для MAC-10 стал наносить такой же урон как и у обычного MAC-10, так сказать вернулся с облака. Все изменения можно посмотреть по ссылке.

анонсы и реклама 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Ryzen 5800X за копейки в Регарде RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга <b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Кому интересно узнать с чего все началось, и что сделал первый нерф, можете прочитать две статьи: первый нерф, сама проблема.

Call of Duty: Warzone вышла 10 марта 2020 года, и доступна на PC, PlayStation 4, Xbox one. Скачать ее можно в официальном лаунчере Battle.net.