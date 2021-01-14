Call Of Duty: Warzone — очередной нерф винтовки DMR 14
Не прошло и одной недели, как винтовку DMR 14 снова нерфят, ибо игроки уже устали от неизменной "имбы" в игре. Разработчики выпустили обновление, где они пофиксили Type 63 и DMR 14, а также ещё несколько маленьких изменений.
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Главная тема обновления — конечно же нерф винтовки DMR 14 от которой наверное устали все игроки в Warzone, усвоив свои ошибки после первого нерфа, разработчики решили понизить пробитие пули с уровня винтовки до автоматической винтовки, снизили дальность падения пули, опять увеличили отдачу и сделали урон в голову больше, ну и в другие части тела урон стал больше. Ещё некоторые обвесы от DMR 14 подверглись нерфу, а именно передняя ручка и цевье полевого агента, все это связано с отдачей. Ещё нерфу подверглась винтовка Type 63, ей тоже сделали пробитие как у АВ. С новым обновлением, стимулятор больше нельзя использовать неограниченное количество раз, а чертеж "Gallantry" для MAC-10 стал наносить такой же урон как и у обычного MAC-10, так сказать вернулся с облака. Все изменения можно посмотреть по ссылке.
Кому интересно узнать с чего все началось, и что сделал первый нерф, можете прочитать две статьи: первый нерф, сама проблема.
Call of Duty: Warzone вышла 10 марта 2020 года, и доступна на PC, PlayStation 4, Xbox one. Скачать ее можно в официальном лаунчере Battle.net.
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