Call Of Duty: Warzone — Нерф винтовки DMR 14 не спас ситуацию
Прошло несколько дней с момента выхода хотфикса в Call Of Duty: Warzone, фикс был предназначен для баланса некоторых "стволов". Недавно игроки жаловались на то, что винтовка DMR 14 стала просто необходимой для победы в игре, ибо у нее большой урон и маленькая отдача, из-за этого игра стала намного скучнее, а кемперить в укромных местах стало ещё легче, ведь никто не сможет уйти от такого потока урона, как сейчас, у DMR 14.
реклама
Разработчики сообщили, что они понизили урон в голову и повысили отдачу у DMR 14, а также понизили множитель хэдшота у Mac-10, хотя все это оказалось бесполезным, так как DMR 14 осталась имбой. Стример под именем Джон Сперос опубликовал ролик, где он показал как ведет себя винтовка DMR 14 после фикса, и увы она осталась почти такой же, как и была, об этом говорит сам стример. Из-за этого, все кто хотят победить, либо просто показывать хорошие результаты, просто должны взять эту винтовку, и стараться держать с противником среднюю/дальнюю дистанцию, вблизи вам все же лучше использовать ПП. Почему в Warzone такие проблемы с балансом, непонятно.
Call of Duty: Warzone вышла 10 марта 2020 года, и доступна на PC, PlayStation 4, Xbox one. Скачать ее можно в официальном лаунчере Battle.net.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила