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DMR 14 появилась в Call of Duty: Warzone благодаря интеграции с Call Of Duty : Black Ops Cold War, и даже без этого игрокам не хотелось такого апдейта. Интеграция прошла успешно, ну почти, все таки поправить баланс они немного не смогли, но это не первый раз такое, в той же Cold War выдала лучшие результаты оружие MP5. Опытные игроки в Warzone называют оружие DMR 14 просто необходимым для победы, и без нее ничего не получится.

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DMR 14 — это полуавтоматическая винтовка, у которой маленькая отдача и быстрая скорострельность, а ее урон и делает это оружие "демоном" в глаза игроков. Эта винтовка эффективна на средней либо дальней дистанции, а со своим уроном, она может ликвидировать целый отряд, а сам игрок не получит и одной пули в свою сторону, например стреляя с возвышенности. Конечно игроки недовольны таким положением дел, они хотят увидеть баланс в игре, ибо сейчас в игре довольно много оружий, но по-настоящему "имбовых" оружий не больше 10. Данную проблему исправят с новым апдейтом, скорее всего, а сейчас единственный способ выжить, не быть открытым как в поле, старайтесь бегать в закрытых местах, это немного поможет вам, с борьбой против злостной DMR 14, либо есть второй вариант, возьмите DMR 14 и займите место, с хорошим обзором и лучше выше.