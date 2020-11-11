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Вчера окончился 11 сезон, который был посвящен годовщине игры, он был очень ярким, но вот 12 сезон уже слишком темный, в апдейте же добавили новую карту, новое оружие, новый навык оперативника и многое другое, обновление довольно большое.

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Все игроки которые вне себя от Гоуста могут радоваться, разработчики решили добавить его в линейку платного БП, всего за 350 рублей можно получить данного персонажа, за покупку БП вы также получите еще 3 персонажей: Капитан Прайс, Великан и Городской Сталкер. Ещё за покупку вы получите целых 5 скинов на оружие и одно новое, как и всегда.

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Список скинов на оружие:

ПП QQ9 — чёрное золото

Штурмовая Винтовка HBRa3— чёрное золото

Штурмовая Винтовка KN-44 — чёрное золото

Штурмовая Винтовка тип 25 — внедрение

Новая ПП AGR 556 и скин на нее под названием "Белый тигр"

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Разработчики добавили новую карту Hackney Yard из MW, а также ввели новый ночной режим и добавили его на 3 карты: Hackney Yard, Crash, Summit. Режим выглядит довольно интересно, а если играть без ночного видения, то ещё интереснее, ведь ночью противника сложно увидеть, проработано все хорошо, жаль только, что ночь не добавили для королевской битвы, там такого режима очень не хватает.

Ещё разработчики решили немного ухудшить некоторые оружия:

Снизили эффективную дальность для дробовика Эхо, BY15, KRM 262.

Увеличили и так дикий разброс на ПП Кордит, теперь оружие нормально контролировать очень трудно, а на дальних дистанциях можно забыть.

У "Клинка тень" и "Щит-трансформер" увеличили необходимое количество очков для получения навыка, обидно.

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Обновилась рекламная рулетка, теперь в ней можно получить новый скин на персонажа, и опять зеленый, а также скин на KN-44 и эпический M21 ebr. Напомню, что реклама не доступна на устройствах от Xiaomi, такая же проблема бывает и на других устройствах.

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Ещё хочу отметить об новых комплектах, возможно в этом сезоне можно будет купить персонажа Фрэнка Вудса и Роуз. Предположительная цена от 1080 до 1680 CP.