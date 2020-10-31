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Уже 11 ноября должно выйти новое обновление в Genshin Impact под номером 1.1, оно принесет много изменений. Разработчики провели специальную трансляцию, где рассказали подробности об обновлении в игре, а ещё они выпустили новый трейлер.

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В обновлении будет продолжение сюжетной линии Ли Юэ. Скорее всего будет доступно несколько актов которые завершат данную историю.

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Ещё в обновлении добавят новых персонажей, их будет 4 и вот они:

Чайльд — лучник, стихия гидро Чжун Ли — копейщик, стихия гео Синь Янь — с двуручным мечом, стихия пиро Диона — лучница, стихия крио





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Также разработчики хотят ввести новую систему репутации для различных локаций. Чтобы повысить ее, игрокам необходимо будет исследовать мир либо проходить задания, все это будет давать вам определенную репутацию, система такая — много играешь, много получаешь. Ещё появятся еженедельные заказы на убийство различных врагов, за все это игроки смогут получать репутацию. Всего будет доступно 8 уровней репутации, за достижение которых можно получить различные рецепты блюд, чертежи, именные карты и скины для планера. Плюс ко всему этому, повышая репутацию можно получить скидку у торговцев

С новым обновлением станет доступно новое событие под названием “Непримиримая звезда”, в нем будет 3 этапа и оно будет похоже на испытание “Элементальная жаровня”.

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На трансляции дали код, если вы его используете то, сможете получить 160 камней истока, он действителен до 1 ноября — код: GENSHINZHB30